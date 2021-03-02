В Правительстве России поддержали законопроект о школьной медицине

Алексей Вольцев

В Правительстве Российской Федерации поддержали законопроект партии «Единая Россия» о школьной медицине, сообщает пресс-служба партии.

Он может быть рассмотрен уже в весеннюю сессию.

В документе предлагается закрепить обязательства по охране здоровья школьников, допуск детей на занятия физкультурой с учетом состояния здоровья. Предусмотрена также обязанность родителей сообщать информацию о том, что ребенку требуются особые условия для учебы, отдыха и занятий спортом.

«Внедрение четкой системы школьной медицины по всей стране позволит выстроить учебный процесс, сберегающий здоровье учеников. Наш законопроект обеспечивает слаженную работу системы «родители – учителя – врачи», – сказал координатор партпроекта «Здоровое будущее», председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Он добавил, что необходимо также повысить статус школьного врача.