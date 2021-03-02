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В Пушкинском музее открылась выставка Билла Виолы

В Пушкинском музее открылась выставка Билла Виолы
. В Пушкинском музее в понедельник открывается первая в России персональная выставка Билла Виолы - одного из самых влиятельных из ныне живущих американских мастеров видеоарта, говорится в сообщении генерального спонсора проекта банка ВТБ.

Зрители увидят более 20 видеоработ, которые были созданы в период с 2000 по 2014 год. Они демонстрируют, как художник исследовал возможности видеоарта и совершенствовал свое владение медиатехнологиями при создании работ, ставших знаковыми для его творчества. В главных выставочных залах музея посетители впервые увидят такие произведения, как "Огненная женщина" (2005), "Квинтет изумленных" (2000) и четыре работы из серии "Мученики" (2014).

Экономика

По материалам: ria.ru
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