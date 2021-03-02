В Роспотребнадзоре усомнились в прохождении первой волны коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России пока не пройдена первая волна коронавируса, сейчас наблюдается снижение инфекционного процесса. Об этом заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает РИА Новости.

«Начнем с того, что мы с вами еще первую волну не пережили, потому что классика жанра — ноль, подъем, ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации. Ноль у нас был 2 марта», — сказал Горелов. По его словам, подъемы осенью и весной были связаны с сезонностью. Сейчас Россия находится в стадии стабилизации эпидемиологического процесса.

Кроме того, по словам Горелова, у 18 процентов перенесших коронавирус антитела не вырабатываются совсем. «Логичной является вакцинация вне зависимости от исходного статуса — болел ты или не болел», — отметил Горелов, подчеркнув, что производства позволяют предоставить вакцину всем.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в случае сохранения нынешних темпов вакцинации коллективный иммунитет в России появится к августу. Была разработана эпидемиолого-математическая модель достижения нужного показателя в каждом регионе и в целом по стране. Названная дата, возможно, будет сдвинута на более ранний срок в зависимости от темпов вакцинации.