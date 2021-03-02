В России назвали срок возврата индексаций работающим пенсионерам

Вадим Карасев

Валентина МатвиенкоФото: Пресс-служба Совета Федерации / РИА Новости

В России назвали примерный срок возврата к индексациям пенсий для работающих пенсионеров. Как ожидается, деньги на реализацию инициативы правительству удастся найти в следующем бюджетном цикле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Она сообщила, что, в целом, в правительстве и парламенте нет возражений против данной инициативы. Поиск средств на то, чтобы индексация проводилась ежегодно, уже ведется. Матвиенко добавила, что в Совете Федерации держат вопрос на контроле. Сама спикер верхней палаты парламента выразила надежду, что вопрос с индексациями найдет свое решение.

Ранее сообщалось, что правительство по поручению президента Владимира Путина проработало вопрос с индексациями работающим пенсионерам, подготовило предложения и передало их в администрацию главы государства.

Пенсии работающим пенсионерам перестали индексировать еще в 2016 году ради сокращения дефицита Пенсионного фонда. В конце 2020-го — начале 2021 года вопрос вновь вернулся в социальную повестку в России. Законопроект об индексации внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты от «Справедливой России».