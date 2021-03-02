В России призвали найти в каждой стране ЕС ответственных за санкции

Вадим Карасев

Владимир ДжабаровФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Санкции ЕС против российских граждан должны повлечь ответные меры, нужно найти ответственных за их введение в каждой стране, призвал первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Его цитирует РИА Новости во вторник, 2 марта.

«Решение, конечно, за руководством страны, но я убежден, что эти санкции должны повлечь за собой ответные меры», — сказал сенатор.

Ранее во вторник ЕС ввел санкции в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). В частности, в санкционный список попали председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также генпрокурор Игорь Краснов. Им запрещен въезд в страны Евросоюза, также они не смогут хранить средства в банках стран ЕС.

В МИД РФ ранее заверили, что не оставят новые ограничительные меры без ответа.

22 февраля Совет Евросоюза анонсировал санкции против российских граждан, связанных с осуждением Навального.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».