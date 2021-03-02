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В России задумались о повышении ставок экологического сбора

В России задумались о повышении ставок экологического сбораФото: Антон Денисов / РИА Новости

Минприроды России задумалось о повышении ставок экологического сбора за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) и прорабатывает варианты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

По данным издания, решение о повышении ставок может быть принято согласно проекту дорожной карты расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП), который был утвержден в конце 2020 года. Документ не содержит конкретных данных об уровнях экологического сбора и платы за НВОС, однако он содержит планы по пересмотру порядка их расчета.

В ноябре 2020 года вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что правительство России завершает разработку законопроекта, обязывающего владельцев промышленных предприятий возмещать ущерб за нанесенный окружающей среде вред. В случае принятия закона юридические лица, их учредители и индивидуальные предприниматели будут нести ответственность за ликвидацию экологического ущерба после вывода из эксплуатации или консервации объектов, которые оказывали негативное воздействие на окружающую среду, или при ликвидации или банкротстве их собственников.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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