В Саратове открылся новый детский сад

Влада Некрасова

Новый детский сад на 100 мест открылся в Саратове, сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

Он рассчитан на пять групп, одна из которых – для раннего возраста.

«Новый детсад специализируется на работе с детьми с нарушением зрения и иными сопутствующими заболеваниями. Он оснащен особым оборудованием для лечения глазных заболеваний, залом для лечебной физкультуры, массажной комнатой. С детьми будут работать профильные медицинские специалисты, в штате – офтальмолог, невролог, врач по лечебной физкультуре, логопед, педагог-психолог», – уточняется в информационном релизе.

Детсад называется «Зазеркалье», его оформление связано с произведениями Льюиса Кэрролла. В нем располагаются современные игровые комнаты, искусственный водопад, игровой и спортивный залы, зал для лечебной физкультуры, стенд с игрушечной железной дорогой, напольные шахматы.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Демография» в Саратовской области было возведено 7 детских садов, рассчитанных на 720 воспитанников. Кроме того, новые объекты дали региону еще 222 новых рабочих места.

В этом году планируется строительство еще девяти детских садов на 1420 мест.