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В шести городах открылись мультимедийные пространства конкурса «Большая перемена»

В шести городах открылись мультимедийные пространства конкурса «Большая перемена»

1 марта в Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Казани, Волгограде и Ставрополе открылись пространства Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».  Пространства «Большой перемены» будут работать на площадках мультимедийных исторических парков «Россия – моя история», сообщает пресс-служба проекта.

«Пространства «Большой перемены» станут центрами для непрерывного развития школьников, местами, где ребята смогут обмениваться опытом участия в конкурсе и идеями собственных проектов. Также на площадках исторических парков «Россия – моя история» на регулярной основе будут проводиться мероприятия с участием экспертов и победителей первого сезона конкурса, в том числе Дни «Большой перемены», которые пройдут с 26 февраля по 26 марта 2021 года по всей стране», – отмечается в информационном релизе.

Координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова сообщила, что в течение года площадки откроются во всех регионах.

«Большая перемена» стала проектом, который давно вышел за рамки основного конкурса. Это огромное сообщество талантливых детей и поддерживающих их взрослых, которые транслируют философию конкурса, становятся авторами своих проектов, находят нестандартные решения самых сложных задач. Пространства «Большой перемены» в регионах станут точками притяжения для ребят, местами для постоянных встреч, обмена новыми знаниями и идеями», – добавила Наталия Мандрова.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Министерство просвещения РФ, Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group, АНО «Национальные приоритеты».

 

Общество

По материалам: edu.ru
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