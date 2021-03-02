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В Словакии разрешили использовать вакцину "Спутник V"

В Словакии разрешили использовать вакцину "Спутник V"
Глава минздрава Словакии Марек Крайчи подписал во вторник разрешение на использование в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V", первая партия которой поступила в республику в понедельник, сообщается на сайте ведомства.

"Министр здравоохранения подписал распоряжение об использовании вакцины "Спутник V" в республике на период до конца августа 2021 года. Полную ответственность за терапию незарегистрированным лекарством берет на себя практикующий врач", - говорится в сообщении.

В мире

По материалам: ria.ru
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