В Словакии разрешили использовать вакцину "Спутник V"

Анастасия Иванова

Глава минздрава Словакии Марек Крайчи подписал во вторник разрешение на использование в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V", первая партия которой поступила в республику в понедельник, сообщается на сайте ведомства.

"Министр здравоохранения подписал распоряжение об использовании вакцины "Спутник V" в республике на период до конца августа 2021 года. Полную ответственность за терапию незарегистрированным лекарством берет на себя практикующий врач", - говорится в сообщении.