Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В США пожаловались на принудительную работу с Россией

В США пожаловались на принудительную работу с Россией

В США пожаловались на принудительную работу с РоссиейЛинда Томас-ГринфилдФото: Mike Segar / Reuters

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала, что американской стороне приходится искать дипломатический подход в работе по спорным вопросам. Так она прокомментировала сотрудничество с Россией, Ираном и Северной Кореей в эфире телеканала CNN.

По ее мнению, представители Штатов иногда сталкиваются с принудительной работой с неприятными им людьми. Тем не менее разногласия нужно преодолевать, признала Томас-Гринфилд. «Если с ними не разговаривать, то куда-либо сдвинуться или чего-то добиться не получится», — признала постпред.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что в некоторых сферах США и Россия могут и должны работать вместе. Например, она сочла важным координировать действия по вопросам борьбы с климатическими изменениями и ситуации в Сирии.

В конце января постпред также рассказывала о необходимости «найти способ работать» с Россией в Совете Безопасности ООН по вопросам, где у стран есть общие интересы. Томас-Гринфилд указывала на некие агрессивные действия Москвы и призвала отвечать на них так же агрессивно.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Эскиз картины Ван Гога продали за рекордные десять миллионов долларов
Эскиз картины Ван Гога продали за рекордные десять миллионов долларов
В США пожаловались на принудительную работу с Россией
В США пожаловались на принудительную работу с Россией
Меркель поздравила Горбачева с 90-летием
Меркель поздравила Горбачева с 90-летием
Белый дом захотел ввести санкции против десяти россиян из-за Навального
Белый дом захотел ввести санкции против десяти россиян из-за
Более 90 детей отравились салатами в российских школах
Более 90 детей отравились салатами в российских школах
В Роспотребнадзоре усомнились в прохождении первой волны коронавируса
В Роспотребнадзоре усомнились в прохождении первой волны коронавируса
Россиянка припарковала автомобиль и насмерть сбила двухлетнего сына
Россиянка припарковала автомобиль и насмерть сбила двухлетнего сына
Розу Хайруллину задержали на границе с Украиной
Розу Хайруллину задержали на границе с Украиной
Подсчитаны финансовые потери от распространения ВИЧ в России
Подсчитаны финансовые потери от распространения ВИЧ в России
Путин упрекнул США за «замерзший» Техас
Путин упрекнул США за «замерзший» Техас
Volvo станет выпускать только электромобили
Volvo станет выпускать только электромобили
Продолжается прием заявок на конкурс «Панорама методических кейсов»
Продолжается прием заявок на конкурс «Панорама методических кейсов»

Топ на сегодня

Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса
Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят
Amazon заподозрили в расовой и гендерной дискриминации
Amazon заподозрили в расовой и гендерной дискриминации

Еще по теме

Подсчитана разница в зарплатах мужчин и женщин
В ЕС удовлетворены сотрудничеством с Москвой по вопросам реадмиссии
Белый дом озвучил темы для возможного сотрудничества с Россией
Трамп заявил о желании работать с Путиным по важным вопросам