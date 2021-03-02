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В США рассказали об опасности новых штаммов коронавируса

В США рассказали об опасности новых штаммов коронавирусаФото: Lucy Nicholson / Reuters

США могут потерять свое преимущество в борьбе с коронавирусом. Об этом заявила глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США доктор Рошель Валенски, передает Fox News.

По ее словам, на нет все успехи вакцинации может свести распространение более заразных штаммов. Именно они представляют опасность и способны спровоцировать четвертую волну заболеваемости COVID-19, рассказала она.

Валенски напомнила, что в последнюю неделю февраля в США выявили 70 тысяч заболевших, при этом умерли 2 тысячи граждан. Эксперт отметила, что эти цифры «очень высокие», а из-за новых штаммов США «могут полностью потерять» уже достигнутый прогресс.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи во время брифинга в Белом доме в свою очередь призвал обратить внимание на новые штаммы, в том числе обнаруженный в Нью-Йорке B.1.526. Специалист указал, что к нему приходится «относиться очень серьезно». Ранее исследователи выяснили, что одна из мутаций этого штамма — E484K — помогает вирусу ускользать от иммунного ответа и замедлить эффективность вакцины, вторая — S477N ― создает спайковые белки, прикрепляющие вирус к клеткам.

2 марта Фаучи раскрыл возможные опасности стратегий Pfizer и Moderna прививать людей от коронавируса всего одной дозой препарата, а не двумя. До этого инфекционист предупреждал, что новые мутации вируса могут снизить эффективность прививок, однако их все равно стоит делать.

С начала пандемии COVID-19 в США заразились более 28,6 миллиона человек. При этом свыше 2,5 миллиона инфицированных скончались. Всемирная организация здравоохранения считает, что говорить о завершении борьбы с коронавирусом до конца 2021 года преждевременно, несмотря на начавшуюся вакцинацию.

В мире

По материалам: lenta.ru
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