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В Варшавском университете объяснили, почему поляки чувствуют превосходство над украинцами

В Варшавском университете объяснили, почему поляки чувствуют превосходство над украинцами

Преподаватель Варшавского университета, польская исследовательница в сфере украиноведения Ольга Гнатюк заявила, что поляки считают себя лучше украинцев, поскольку таким образом компенсируют неполноценность перед Западом.

В интервью украинскому сайту Gazeta.ua она дала некоторые объяснения по межнациональным отношениям: украинцы считают Польшу одной из самых привлекательных стран, а поляков – дружелюбным народом, но на взаимность им рассчитывать не стоит.

"В польской коллективной мысли Украина и украинцы – скорее внизу списка. Это можно объяснить весом исторических вопросов в отношениях между странами. Но есть еще польский комплекс неполноценности относительно западной культуры. Его компенсируют чувством превосходства над востоком", – сказала она.

Гнатюк добавила, что предыдущие украинские президенты были "жертвами советского мышления" и не видели необходимости в тесных контактах с Польшей, выбирая вместо этого диалог с Германией и Францией.

Сегодня фактически единственным безусловным союзником в Европе является Литва, которая в десять раз меньше и не имеет с Украиной общей границы. Украина потеряла безусловную поддержку Польши. Это провал во внешней политике.

Как сообщал NEWSTES, ранее в польском городе Серакув четверо людей с ножами атаковали группу из троих украинцев.

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По материалам: uposters.ru
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