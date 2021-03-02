В Забайкалье пройдет краевой фестиваль «IT-FEST»

Влада Некрасова

В центре детско-юношеского технического творчества Забайкальского края с 12 по 26 марта пройдет первый краевой фестиваль «IT-FEST», сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

Фестиваль будет проводиться в два этапа (очный и заочный). Программа будет опубликована на сайте год-науки-забайкалья.рф не позднее 5 марта.

На заочном этапе школьник должен выполнить задание в дистанционном формате, на очный тур будут приглашены лучшие участники.

Для фестиваля определены следующие направления: «Программирование на Scratch», «3D-моделирование», «Мобильная разработка», «Web-разработка», «Разработка десктопного приложения», «Системное и сетевое администрирование», «Кибербезопасность в Сети», «Интернет вещей».

Фестиваль проводится в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».