Валерий Афанасьев: «Покойная жена знала о моем увлечении Ароновой и закрывала на это глаза»

Лидия Мартынова

Около 40 лет артист прожил в браке с третьей супругой Анной. В этом союзе было всякое: и взаимные обиды, и измены. В одно время Валерий Афанасьев уходил от жены к коллеге по актерскому цеху Марии Ароновой, но спустя время все же возвращался назад. Анна в свою очередь прощала неверного избранника.

Анна ушла из жизни в конце 2015-го из-за серьезных проблем со здоровьем. Валерий Алексеевич все не может простить себе, что когда-то предал ее.

«Аня делала странные поступки — уезжала из дома на день-два, не предупреждая меня. Я ревновал, понимая, что она не со мной, после этого топил свои чувства в алкоголе. У нее появился какой-то человек, с которым она, наверно, была близка. Прошло какое-то время, и Анна успокоилась. Я уж думал разводиться, но у нас были дети (сыновья Константин и Егор, — прим. «NewsTes.ru»). Она тоже знала о моих увлечениях и закрывала на это глаза. Аня была очень мудрой. Несмотря ни на что, я любил ее», — признался 71-летний актер на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Супруга Афанасьева была прекрасно осведомлена и о своей главной сопернице, артистке Марии Ароновой, которой удалось увести Валерия Алексеевича из семьи. Чуть более месяца звезды кино прожили вместе, после чего Афанасьев решил вернуться в семью.

«Мы оба виноваты в том, что так поступили. Мария меня кормила и одевала. Ей очень хотелось создать семью... Я понимал, что мы не сможем дольше быть вместе, ведь мы оба — сильные люди. Но мне с ней было хорошо. Полтора месяца я жил у нее в Долгопрудном. Но для мужчины тяжело, когда все содержит женщина. Я собрал вещи и ушел», — продолжил артист.

Аронова в свою очередь не отрицает, что стала разлучницей, вопреки своим принципам. «Это такой груз за моей спиной. Я очень виновата перед женой Валеры, ее звали Аня, Царствие Небесное ей. Я виновата перед его сыновьями. Била себя в грудь, уверяя, что никогда не отобью женатого мужчину. Но это произошло в моей жизни, и Валера ушел ко мне, оставив жену, с которой я была знакома. Аня — один из немногих людей, перед которыми я не успела извиниться. Это моя жизнь, что ее отрицать...» — откровенничала как-то она.