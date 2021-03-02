Ведущая «Давай поженимся!» призвала россиянок рожать

Вадим Карасев

Роза СябитоваФото: @syabitova_roza

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова призвала россиянок рожать, так как это важная часть брачных отношений. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

«Я считаю, что если у семьи могут быть дети, то уклоняться от их рождения нельзя. Это грех!» — отметила она. Однако телесваха добавила, что семью создают не только ради рождения детей и бывают разные ситуации.

По словам Сябитовой, вопрос о количестве детей стоит обсудить с будущим мужем до заключения брака. Она с сожалением отметила, что не все мужчины готовы к рождению детей, а иногда хотят только одного ребенка.

«Их количество я всегда оставляла на волю Божью, но всегда руководствовалась советом моей бабушки: "Рожай детей столько, сколько сама сможешь потянуть"», — отметила ведущая. Телесваха заключила, что ни одна женщина, мечтающая о детях, не будет счастлива с мужчиной, который против их рождения.

Ранее Сябитова назвала четыре качества, которыми, по ее мнению, должна обладать хорошая жена. Так, она отметила, что невеста в том числе должна приучить себя рано вставать и «научиться готовить не для себя, а для других, и хорошо бы быстро, но вкусно».