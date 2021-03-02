Ведущая «Давай поженимся!» призвала россиянок рожать
Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова призвала россиянок рожать, так как это важная часть брачных отношений. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.
«Я считаю, что если у семьи могут быть дети, то уклоняться от их рождения нельзя. Это грех!» — отметила она. Однако телесваха добавила, что семью создают не только ради рождения детей и бывают разные ситуации.
По словам Сябитовой, вопрос о количестве детей стоит обсудить с будущим мужем до заключения брака. Она с сожалением отметила, что не все мужчины готовы к рождению детей, а иногда хотят только одного ребенка.
«Их количество я всегда оставляла на волю Божью, но всегда руководствовалась советом моей бабушки: "Рожай детей столько, сколько сама сможешь потянуть"», — отметила ведущая. Телесваха заключила, что ни одна женщина, мечтающая о детях, не будет счастлива с мужчиной, который против их рождения.
Ранее Сябитова назвала четыре качества, которыми, по ее мнению, должна обладать хорошая жена. Так, она отметила, что невеста в том числе должна приучить себя рано вставать и «научиться готовить не для себя, а для других, и хорошо бы быстро, но вкусно».