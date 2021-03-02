Ведущего немецкой радиостанции «затравили» после его сравнения BTS c Covid-19

Алексей Вольцев

За него уже извинились.

Ведущий одной из немецких радиостанций в рамках своего эфира сравнил группу BTS c Covid-19. Это сказал Матиас Матушик (Matthias Matushik). Ведущий заявил, что следующие 20 лет коллектив проведет в Корее, потому что нельзя быть такими популярными, например, они «обошли» даже Coldplay.

«BTS – это какой-то дрянной вирус, от которого, надеюсь, скоро появится вакцина»,

– заявил ведущий.

Кстати, позже он начал оправдываться, что не имеет ничего против Южной Кореи, и у него оттуда даже есть автомобиль. Однако фанаты BTS все запоминают быстро. Они начали по-настоящему «травить» Матушика в Сети.

В итоге радиостанция «Бавария 3», на которой произошел инцидент, стала защищать своего ведущего, но свои извинения за случившееся принесла. Представители станции заявили, что Матушик не подумал, когда выбирал слова для выражения своих мыслей, а это неправильно.

«Мы приносим извинения во всех формах за заявления, сделанные ведущим Матиасом Матушиком в его прямом эфире. Слова, которые он использовал, говоря о группе BTS, неприемлемы»,

– отметили на радиостанции.



