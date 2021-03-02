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Ведущим «Дома-2» придумали новое шоу

Ведущим «Дома-2» придумали новое шоуФото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Для бывших ведущих реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой и Ксении Бородиной придумали новый проект. Об этом сообщает портал Vokrug.tv, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, передача, куда Бузову и Бородину пригласят в качестве ведущих, будет посвящена мистике. В данный момент снимаются пилотные выпуски нового шоу, идея и концепция проекта пока находятся в разработке.

Отмечается, что после закрытия «Дома-2» обе ведущие остались работать на ТНТ. Они ведут передачу «Бородина против Бузовой». Кроме того, Бородина работает в шоу «Перезагрузка».

Авторы «Дома-2» обещали, что шоу вернется с новыми героями и в новом формате, однако съемки были сорваны. В феврале участников заставили выселиться с площадки.

ТНТ официально объявил о прекращении работы над «Домом-2» 18 декабря 2020 года. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Последний выпуск шоу вышел на ТНТ 30 декабря.

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По материалам: lenta.ru
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