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Вера Брежнева приложила руку к увольнению Эрики Герцег из «ВИА Гры»

Вера Брежнева приложила руку к увольнению Эрики Герцег из «ВИА Гры»

Продюсер Леонид Дзюник высказался о кадровых перестановках в группе.

Состав группы «ВИА Гра» никогда не был постоянным. Однако одна девушка все-таки продержалась в коллективе больше пяти лет – Эрика Герцег.

Однако в прошлом году Константин все-таки распустил всех участниц коллектива и собрал «ВИА Гру» заново. Поклонники группы уже не первый месяц гадают, что же случилось, и почему Меладзе уволил Герцег, которую так любила публика.


О случившемся рассказал продюсер Леонид Дзюник. Он считает, что в уходе Эрики Герцег виновата Вера Брежнева, которая приревновала Константина Меладзе к молодой исполнительнице.

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«Я больше чем уверен, что к увольнению Эрики из «ВИА Гры» приложила руку Брежнева. Слухи о ее связи с Меладзе явно возникли не на пустом месте»,

– рассказал Дзюник «СтарХиту».

Напомним, что в прошлом году все чаще стали появляться новости о том, что у Константина Меладзе якобы роман с Эрикой Герцег. Сама певица говорила о том, что это все чушь. Вера Брежнева тоже старается не обращать внимание на слухи и радовалась тому, что они с супругом провели много времени вместе во время карантина.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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