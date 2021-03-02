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Виктор Дробыш: «Басков приезжает на лимузине с охранниками, будто за ним бежит толпа террористов»

Виктор Дробыш: «Басков приезжает на лимузине с охранниками, будто за ним бежит толпа террористов»

Виктор Дробыш считает, что раньше имидж артистов был куда лучше. Сегодня же звезды с приходом популярности теряют связь с реальностью и начинают кичиться богатством.


Обсуждая самых достойных артистов отечественного шоу-бизнеса, Виктор Дробыш высказался о проблеме, которая давно его волнует. Дело в том, что современным звездам часто не хватает искренности.

«Для меня эталоном всегда остается Игорь Романов. Вот он сохранял идеальную сдержанность, выправку. В 80-е слово «артист» было каким-то волшебным. Сейчас же часто бывает так, что приезжаешь на музыкальную премию и видишь огромный лимузин. За этим лимузином бежит охрана, следом едет еще один автомобиль сопровождения. Думаешь: «Неужели Клинтон приехал?» А это, оказывается, Басков. Такое ощущение, что за ним бегут восемь террористов с бомбой. Раньше артист не мог быть супербогатым человеком. Артисты ездили на метро, были ближе к народу», — объяснил Дробыш свою позицию.

Среди тех звезд, с которыми продюсеру легко работать, оказались Стас Пьеха, Валерия, Григорий Лепс. По мнению Дробыша, это те люди, которые настроены именно на творчество, а не на лишние понты. Также композитор недоволен тем, как меняется современная музыкальная индустрия.

«Раньше данная профессия была доступна не всем. Теперь же ты можешь что-то накликать на компьютере — и тоже станешь артистом. Это неплохо, но это другой этап развития шоу-бизнеса», — подчеркнул композитор в интервью для YouTube-канала «Ковальский».

Сам Дробыш не любит понты. По словам продюсера, работа приносит ему приличный доход, но для него всегда было важнее получать удовлетворение от творческой деятельности. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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