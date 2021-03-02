Виктор Дробыш: «Никто не заставлял Самбурскую принимать условия сотрудничества»

Алексей Вольцев

Виктор Дробыш и Настасья Самбурская продолжают конфликтовать в суде. Артистка заявляет, что продюсер не выполнил своих обязательств и не сделал из нее звезду.

Виктор Дробыш входит в число самых известных и успешных продюсеров России. Музыкант писал хиты для Кристины Орбакайте, Валерии, Стаса Пьехи и других звездных артистов. Разумеется, желающих поработать с ним всегда было очень много. Настасья Самбурская тоже мечтала сделать певческую карьеру, поэтому и начала сотрудничать с Виктором Яковлевичем.

Правда, это партнерство в итоге закончилось в зале суда. Разбирательства по искам Настасьи все еще продолжаются, поэтому Дробыш не смог конкретизировать суть всех претензий. «Когда суды кончатся, я готов вернуться к этой теме. Единственное, что могу сказать: все ее заявления отклонены. Вообще все финансовые условия, типа 70 на 30 или 60 на 40, оговариваются добровольно между продюсером и артистом. Никто ей ничего не навязывал. Все было по доброй воле», — подчеркнул продюсер.

Как объяснил Виктор Яковлевич, они с Настасьей работали согласно определенной договоренности, по которой 70% гонораров уходило ему, а 30 — ей. Однако артистку подобное вскоре перестало устраивать. Самбурская утверждает, что ее претензии к Дробышу ограничиваются невыполнением обещаний: якобы продюсер заверял Настасью, что сделает ее популярной певицей, но этого так и не произошло.

В интервью для Youtube-канала «Ковальский» Дробыш рассказал, что артисты крайне редко жалуются на условия сотрудничества с ним. А все из-за того, что он всегда старается помогать молодым звездам.

«70 на 30 — это стандартные, хорошие условия. Вот на «Фабрике звезд» были совершенно другие условия, у Пьехи вообще было 90 на 10%. И он работал, ни слова не говорил. Я тогда уже сам пытался добиться пересмотра процентов, поскольку понимал, что парень много работает, а ему достается только 10%», — поделился Дробыш.

Продюсер уверен, что ему удастся выиграть все суды. Ситуация с Самбурской заставила его в очередной раз вспомнить о том, что продюсирование — это бизнес, и в нем крайне важно сотрудничать только с надежными творческими партнерами.