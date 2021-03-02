Виктор Дробыш: «В секс-шопе ни разу не был. Лучше в булочную схожу»

Влада Некрасова

Виктор Дробыш признался, что никогда не интересовался продукцией секс-шопов. Более того, в делах сугубо личных считает себя достаточно консервативным человеком.

Виктор Дробыш редко откровенничает о личной жизни. Вот уже 13 лет он женат на возлюбленной по имени Татьяна, вместе с которой воспитывает двоих детей. В очередном интервью продюсер заявил, что считает себя достаточно скромным человеком.

«В секс-шопе я ни разу не был. Как-то даже желания не возникало туда зайти. Мне это все не интересно. Я лучше в булочную схожу. Может, я старомодный», — заявил композитор.

А вот выражать свои чувства перед близкими людьми Дробыш не стесняется. Как оказалось, продюсер даже плакал из-за женщин, и считает это нормальным. «Конечно, бывало, что я плакал. Уверен, что мужчины имеют право плакать. А что мы не люди? У нас тоже бывают сильные эмоции», — подчеркнул продюсер в интервью для YouTube-канала «Ковальский».

Свою супругу Дробыш считает настоящим идеалом женщины. Именно поэтому у него ни разу не возникало мысли об измене, хотя композитор сотрудничает с самыми красивыми дамами отечественного шоу-бизнеса.

«Никогда не спал со своими артистками. Ничего такого не было. А зачем? Я женат», — откровенничает продюсер.

По мнению Дробыша, смешивать личную жизнь и работу не следует. К своей продюсерской деятельности композитор относится максимально серьезно, посвящая этому делу каждую свободную минуту. При этом Дробыш много раз сталкивался с предательствами и подлостью в бизнесе. Но проблемы только закалили его характер.