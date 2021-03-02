Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Виктория Боня: «Быстрову нечего отрезать. Я думаю, там все размером с наперсток»

Виктория Боня: «Быстрову нечего отрезать. Я думаю, там все размером с наперсток»

Виктория Боня: «Быстрову нечего отрезать. Я думаю, там все размером с наперсток»

Телеведущая встала на защиту Анны Семенович, которую оскорбил Владимир Быстров. Футболист отметил, что карьера Ани в фигурном катании не сложилась из-за большого бюста.


Владимир считает, что Анне надо было избавиться от бюста, чтобы продолжить кататься. «Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи», — с издевкой отметил тогда спортсмен. Виктория Боня возмущена высказыванием Быстрова в отношении женщины. К тому же Семенович и так страдает из-за своей гигантомастии. 

«Я считаю, очень мерзко и очень подло быть Быстровым! У Ани определенный диагноз, ее грудь растет. Для нее это большая проблема! Она не может жить так, как живем мы с вами, на все сто. И такое говорить... И вообще, у женщин не сиськи, дорогие мужчины, а грудь! Мне мерзко такое слышать от публичного человека. Если бы он такое сказал про меня, то я бы плюнула ему в лицо», — подчеркнула Виктория. 

Сама Семенович уже отвечала Быстрову в язвительной манере. «Вам, Владимир, может, тоже стоило бы что-то отрезать, чтобы вы быстрее бегали по полю и забивали больше голов. Подумайте об этом», — заявила тогда Анна.

Виктория считает, что Владимир не может похвастаться размерами мужского достоинства. «Ему нечего отрезать. Я думаю, там все размером с наперсток и перепелиные... Ну вы поняли», — заметила Боня. 

Звезда также прокомментировала историю с попавшим в Сеть интимным видео Артема Дзюбы. По словам Вики, она оказывалась когда-то в похожих ситуациях. «Меня даже отстранили от ведения детской премии «Муз-ТВ», потому что всплыла фотография, на которой меня вообще нет. Точнее ,там была девушка, которая была похожа на меня. Я понимаю, что испытывает публичный человек, когда происходит вот такое. Это страшно! И если бы не мой сильный характер, то я бы могла сломаться. Но с другой стороны, сейчас уже никого и ничем не удивишь. Хочется тебе что-то снять — пришли ты свои детали, но без лица», — рассказала Боня в интервью «Спорт-экспрессу».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Путин призвал уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса
Путин призвал уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса
Поиграем?! Рандомные факты о BTS, о которых вы точно никогда не слышали!
Поиграем?! Рандомные факты о BTS, о которых вы точно никогда не
Сумишевский откровенно о состоянии после смерти жены: «Я справился»
Сумишевский откровенно о состоянии после смерти жены: «Я справился»
Чимин снялся в эротической фотосессии без нижнего белья
Чимин снялся в эротической фотосессии без нижнего белья
На Одесчине уголовник похитил девушку и под угрозой ножа требовал любви
На Одесчине уголовник похитил девушку и под угрозой ножа требовал
США призвали Россию "уничтожить свою программу химоружия"
США призвали Россию "уничтожить свою программу химоружия"
В Германии предложили облегчить визовый режим с Россией
В Германии предложили облегчить визовый режим с Россией
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Виктория Боня: «Быстрову нечего отрезать. Я думаю, там все размером с наперсток»
Виктория Боня: «Быстрову нечего отрезать. Я думаю, там все размером с
Какие заросли! Анна Седокова продемонстрировала небритые подмышки
Какие заросли! Анна Седокова продемонстрировала небритые подмышки
Саркози больше не хочет участвовать в президентских выборах
Саркози больше не хочет участвовать в президентских выборах

Топ на сегодня

SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников
В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
Кремль ответил на отказ Байдена признать Крым российским
Кремль ответил на отказ Байдена признать Крым российским
Песков прокомментировал изменение позиции Пашиняна по «Искандерам»
Песков прокомментировал изменение позиции Пашиняна по «Искандерам»
Трамп с женой привились от коронавируса еще в январе
Трамп с женой привились от коронавируса еще в январе

Еще по теме

Вот это грудь: Виктория Боня «убила» поклонников своим новым образом
Девушку Егора Крида застукали в ванной с Анной Семенович
Анна Семенович возбудила подписчиков пикантным фото: «сегодня пьем за бедра»
Снимок раздетой Анны Семенович взбудоражил поклонников