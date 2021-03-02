Виктория Боня: «Быстрову нечего отрезать. Я думаю, там все размером с наперсток»

Влада Некрасова

Телеведущая встала на защиту Анны Семенович, которую оскорбил Владимир Быстров. Футболист отметил, что карьера Ани в фигурном катании не сложилась из-за большого бюста.

Владимир считает, что Анне надо было избавиться от бюста, чтобы продолжить кататься. «Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи», — с издевкой отметил тогда спортсмен. Виктория Боня возмущена высказыванием Быстрова в отношении женщины. К тому же Семенович и так страдает из-за своей гигантомастии.

«Я считаю, очень мерзко и очень подло быть Быстровым! У Ани определенный диагноз, ее грудь растет. Для нее это большая проблема! Она не может жить так, как живем мы с вами, на все сто. И такое говорить... И вообще, у женщин не сиськи, дорогие мужчины, а грудь! Мне мерзко такое слышать от публичного человека. Если бы он такое сказал про меня, то я бы плюнула ему в лицо», — подчеркнула Виктория.

Сама Семенович уже отвечала Быстрову в язвительной манере. «Вам, Владимир, может, тоже стоило бы что-то отрезать, чтобы вы быстрее бегали по полю и забивали больше голов. Подумайте об этом», — заявила тогда Анна.

Виктория считает, что Владимир не может похвастаться размерами мужского достоинства. «Ему нечего отрезать. Я думаю, там все размером с наперсток и перепелиные... Ну вы поняли», — заметила Боня.

Звезда также прокомментировала историю с попавшим в Сеть интимным видео Артема Дзюбы. По словам Вики, она оказывалась когда-то в похожих ситуациях. «Меня даже отстранили от ведения детской премии «Муз-ТВ», потому что всплыла фотография, на которой меня вообще нет. Точнее ,там была девушка, которая была похожа на меня. Я понимаю, что испытывает публичный человек, когда происходит вот такое. Это страшно! И если бы не мой сильный характер, то я бы могла сломаться. Но с другой стороны, сейчас уже никого и ничем не удивишь. Хочется тебе что-то снять — пришли ты свои детали, но без лица», — рассказала Боня в интервью «Спорт-экспрессу».