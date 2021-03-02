Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Влад Кадони призывает людей не заниматься самообманом

Влад Кадони призывает людей не заниматься самообманом
Самообман. Это самое распространённое явление в современном обществе. Обмануть себя бессознательно старается каждый второй человек. Это своеобразная система защиты собственной психики, потому что если реально смотреть на какие-то вещи возникнет призыв либо к глубокому анализу, либо к действию. Ни того, ни другого человек не хочет на подсознании. Это ассоциируется, как правило, со стрессом. Сколько у вас есть знакомых, которые живут с нелюбимыми людьми? Работают на нелюбимой работе? Занимаются тем, что им на самом деле не нужно?!

Психологи говорят, что это результат воспитания. Когда за нас решали родители и приучали нас терпеть и делать то, что нам не нравится за их поощрение или навязанную выгоду. Отдавали в кружки, которые нам не нужны, заставляли мыть посуду или получать высшее, какое угодно лишь бы было и т.д.

Я считаю, что все проще. Мы давно выросли и избавились от всего того, что нам подарили предки, мы оставили в своей личности только то, что мы любим, что нам нравится, что нам кажется эффективным. Мы делаем то, что нам не нужно, как правило, потому что либо боимся это менять, либо не можем ответить, а что нам вообще нужно.

Поэтому самое главное в начале определиться со своими целями, понять свои желания, а после не бояться ничего менять. Нужно отдавать отчёт себе обо всех возможных трудностях. Быть к ним готовыми. Продолжать заниматься самообманом и самоуспокоением, равносильно принимать каждый день небольшую порцию яда. Когда-нибудь он накопится и вам однозначно будет очень плохо. Разберитесь в своих желаниях и начните действовать. Жизнь может быть ярче и интересней, если вы сами позвольте ей таковой быть!
Блоги / Мнения

По материалам: life-dom2.su
Заказать крауд

Последние новости

Россия впервые обогнала США на газовом рынке Европы
Россия впервые обогнала США на газовом рынке Европы
Жириновский нашел способ борьбы с антироссийскими санкциями
Жириновский нашел способ борьбы с антироссийскими санкциями
Анна Левченко попала в больницу и готовится к родам
Анна Левченко попала в больницу и готовится к родам
Майя Донцова кардинально меняет внешность
Майя Донцова кардинально меняет внешность
Саша Черно раскритиковала родную телестройку
Саша Черно раскритиковала родную телестройку
Американская разведка обвинила ФСБ в отравлении Навального
Американская разведка обвинила ФСБ в отравлении Навального
Звезда фильма «Борат» заявил о готовности поехать в Казахстан
Звезда фильма «Борат» заявил о готовности поехать в Казахстан
Светлану Лободу заподозрили в тайных выступлениях на Украине
Светлану Лободу заподозрили в тайных выступлениях на Украине
В «Гарри Поттере» обнаружили масштабный подлог
В «Гарри Поттере» обнаружили масштабный подлог
Малахов раскрыл гонорары участников своего шоу
Малахов раскрыл гонорары участников своего шоу
Телеведущий столкнулся с дилеммой после обвинений в адрес брата-губернатора
Телеведущий столкнулся с дилеммой после обвинений в адрес
На Запорожской АЭС произошла стрельба, погибла военнослужащая Нацгвардии
На Запорожской АЭС произошла стрельба, погибла военнослужащая

Топ на сегодня

Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса
Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят
Amazon заподозрили в расовой и гендерной дискриминации
Amazon заподозрили в расовой и гендерной дискриминации

Еще по теме

Евгения Феофилактова научилась общаться с лицемерными людьми
5 качеств, которым нужно научиться у детей, чтобы удача не покидала вас никогда
Роман Гриценко задумывается о будущем
Психологи сформулировали 10 правил здорового эгоизма