Влад Кадони призывает людей не заниматься самообманом

Вадим Карасев

Самообман. Это самое распространённое явление в современном обществе. Обмануть себя бессознательно старается каждый второй человек. Это своеобразная система защиты собственной психики, потому что если реально смотреть на какие-то вещи возникнет призыв либо к глубокому анализу, либо к действию. Ни того, ни другого человек не хочет на подсознании. Это ассоциируется, как правило, со стрессом. Сколько у вас есть знакомых, которые живут с нелюбимыми людьми? Работают на нелюбимой работе? Занимаются тем, что им на самом деле не нужно?!Психологи говорят, что это результат воспитания. Когда за нас решали родители и приучали нас терпеть и делать то, что нам не нравится за их поощрение или навязанную выгоду. Отдавали в кружки, которые нам не нужны, заставляли мыть посуду или получать высшее, какое угодно лишь бы было и т.д.Я считаю, что все проще. Мы давно выросли и избавились от всего того, что нам подарили предки, мы оставили в своей личности только то, что мы любим, что нам нравится, что нам кажется эффективным. Мы делаем то, что нам не нужно, как правило, потому что либо боимся это менять, либо не можем ответить, а что нам вообще нужно.Поэтому самое главное в начале определиться со своими целями, понять свои желания, а после не бояться ничего менять. Нужно отдавать отчёт себе обо всех возможных трудностях. Быть к ним готовыми. Продолжать заниматься самообманом и самоуспокоением, равносильно принимать каждый день небольшую порцию яда. Когда-нибудь он накопится и вам однозначно будет очень плохо. Разберитесь в своих желаниях и начните действовать. Жизнь может быть ярче и интересней, если вы сами позвольте ей таковой быть!