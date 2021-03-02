Власти Узбекистана планируют к маю возобновить регулярные авиарейсы в РФ

Лидия Мартынова

Власти Узбекистана рассчитывают весной возобновить регулярное авиасообщение с Россией, заявил замминистра транспорта страны Жасурбек Чориев.

"Пока мы ждем ответа от российской стороны. Думаю, что в марте-апреле будет какой-то положительный результат", — сказал чиновник.

Он пояснил, что узбекская сторона направила в адрес спецкомиссии РФ по противодействию коронавирусу всю информацию о нынешней эпидемиологической ситуации с COVID-19 в стране. "Мы по всем стандартам подходим, по тем критериям, которые установлены российской комиссией, чтобы возобновить регулярные полеты", — добавил Чориев.

Пассажирское международное транспортное сообщение было приостановлено с 16 марта 2020 года из-за угрозы распространения COVID-19. Для иностранцев и соотечественников организовывались вывозные спецрейсы на родину.