Володя XXL «разбивает» лицо Sleepy Princess

Анастасия Иванова

Да, случается и такое! Сегодня мы расскажем тебе про двух тиктокеров с буйным нравом.

Что может быть интереснее, чем наблюдать за выяснением отношений двух популярных блогеров? Артисты — такие же люди, как и мы. Ничто человеческое им не чуждо: они грустят, радуются, плачут и смеются. А еще блогеры очень любят подурачиться, особенно, когда дают интервью. Так, Володе XXL и Sleepy Princess, похоже, недостаточно слов для выражения того, что они чувствуют. Блогеры задирают друг друга и совсем не стесняются камеры. Во время того, как Sleepy давала интервью для POPCAKE, подошел Володя и начал над ней подшучивать.

«Хватит сисески свои показывать», — начал задирать блогер девушку.

@popcake.tv

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♬ оригинальный звук — Popcake

Далее их словесная перепалка переросла в «борьбу». Sleepy Princess дала смачную пощечину Володе, на что тот начал сильно кричать и схватил ее за руки. Конечно же, «драка» была дружеская и в ней никто не пострадал. Вот так развлекаются блогеры. Давай посмотрим этот момент вместе!

@popcake.tv

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♬ оригинальный звук — Popcake

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