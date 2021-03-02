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Володя XXL «разбивает» лицо Sleepy Princess

Володя XXL «разбивает» лицо Sleepy Princess

Да, случается и такое! Сегодня мы расскажем тебе про двух тиктокеров с буйным нравом.

Что может быть интереснее, чем наблюдать за выяснением отношений двух популярных блогеров? Артисты — такие же люди, как и мы. Ничто человеческое им не чуждо: они грустят, радуются, плачут и смеются. А еще блогеры очень любят подурачиться, особенно, когда дают интервью. Так, Володе XXL и Sleepy Princess, похоже, недостаточно слов для выражения того, что они чувствуют. Блогеры задирают друг друга и совсем не стесняются камеры. Во время того, как Sleepy давала интервью для POPCAKE, подошел Володя и начал над ней подшучивать.


«Хватит сисески свои показывать», — начал задирать блогер девушку.


@popcake.tv

#володяxxl #sleepyprincess8 #sleepyprincess #никитазлатоуст #tim #карнавал #xoteam #dreamteam #hypehouse #попкейк

♬ оригинальный звук — Popcake

Далее их словесная перепалка переросла в «борьбу». Sleepy Princess дала смачную пощечину Володе, на что тот начал сильно кричать и схватил ее за руки. Конечно же, «драка» была дружеская и в ней никто не пострадал. Вот так развлекаются блогеры. Давай посмотрим этот момент вместе!


@popcake.tv

Ого! #sleepy #sleepyprincess8 #sleppyprincess8 volodya.xxl #никитазлатоуст #володяxxl #попкейк

♬ оригинальный звук — Popcake

А как ты общаешься со своими лучшими друзьями?

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По материалам: popcake.tv
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