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Волонтеры рассказали о жутких условиях содержания Кастельянос из Little Big: «Денег не хватало, плохо питалась»

Волонтеры рассказали о жутких условиях содержания Кастельянос из Little Big: «Денег не хватало, плохо питалась»

Знакомые Анны Кастельянос согласились прокомментировать ее смерть прессе и озвучили свои версии случившегося. Одна из подруг, например, призналась, что у экс-солистки Little Big не было денег даже на то, чтобы прокормить себя и собаку.

«Я подозреваю, что она плохо питалась. Ей тяжело было выходить на улицу, приходилось заказывать еду, платить за доставку, а денег не было. Она не могла работать в полную силу, да и в пандемию никаких проектов не проводилось, а пенсия у нее была маленькой. Анна даже псу корм с доставкой заказать не могла, денег катастрофически не хватало. Я думаю, в силу нехватки финансов Аня не делала обследований плюс плохо питалась», — цитирует «Экспресс-газета».


Мертвой 38-летнюю артистку нашла девушка по имени Галина, которая помогала ей с домашними делами. Мать волонтера также высказалась о состоянии Анны и поведала о некоторых деталях общения Гали с больной Кастельянос.

«Анна оставила заявку, мол, нужны лекарства. А ей плохо, сама она не могла бы сходить. Вот Галина туда и пошла, как волонтер, и увидела ее впервые. Потом говорит: «Я не могу просто так ее оставить». Вроде бы она к искусству была причастна. Галя спрашивала: «А где же твои друзья? У тебя должно быть столько друзей, где они?». Сначала, когда Галя пришла, у Анны болела только спина. Но на следующий день ей стало хуже. Галя вызывала скорую. А 23-го скорая не хотела ехать. Мол, вызывайте участкового врача. Но Галя добилась, чтобы скорая приехала»

[media=https://www.instagram.com/p/CL4Dz1-lLB1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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