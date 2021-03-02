Вот это поворот! Земфиру уличили в плагиате дизайна обложки нового альбома

Влада Некрасова

Недавно Земфира выпустила новый альбом под названием «Бордерлайн», что стало большим событием в музыкальной индустрии, ведь артистка молчала целых восемь лет. Впрочем, не обошлось и без скандалов. Недавно певец Лео Луганский заявил, что звезда причастна к плагиату.

Еще не утихли жаркие обсуждения композиций Земфиры, как она вновь оказалась в центре внимания. В минувшую пятницу музыкант Лео Лугански опубликовал коллаж, на котором объединены обложки альбома звезды и его сингла. К всеобщему удивлению их дизайн оказался идентичен: тот же черный фон и перечеркнутая надпись посередине. Причем одинаково даже название проектов — «Бордерлайн», только Лео выпустил его еще в 2019 году, а Земфира — пару дней назад.

«Даже непонятно, как к этому отнестись: высшая форма признания или же банальный плагиат?»; «Не украла, а одолжила идею», — с иронией отмечают пользователи Сети. Впрочем, были и те, кто встал на защиту исполнительницы хита «Искала». «Ничего общего. Шрифт разный, надпись разная. Плагиатом и не пахнет», — уверены фанаты артистки.

К слову, идея дизайна принадлежит не самой брюнетке, а прославленному директору Balenciaga и создателю бренда Vetements — Демне Гвасалии. Очевидно, они стали плотно сотрудничать благодаря общей подруге — Ренате Литвиновой. Недавно актриса представила на суд публике свой новый фильм «Северный ветер». Демна создавал для картины костюмы, а Земфира — саундтрек.

Напомним, что «Бордерлайн» вызвал неоднозначную реакцию у публики. Одни были в восторге от творческих экспериментов кумира, а другие заявили о разочаровании, мол, за восемь лет молчания ожидали чего-то более грандиозного. Так, Нателла Крапивина была удивлена мрачностью альбома.

«Понимаю, что у нас о Земфире только как о покойнике — либо восторженно, либо прикуси язык, — делилась впечатлением продюсер Лободы. — Долгожданный для многих альбом — настоящее событие в мире музыки. Миша Козырев всем приказал утереться. Ну он, впрочем, и после альбома Монеточки рекомендовал то же самое. Так вот, мое скромное мнение: великий музыкант остается великим, даже когда перестает писать великие песни, но музыка без любви, как человек без воздуха, задыхается. И мир, возможно, страшный — тут сложно возразить автору — но все-таки у него есть маленький, но шанс».