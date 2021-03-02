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Взрыв произошел в жилом доме в Екатеринбурге

Взрыв произошел в жилом доме в ЕкатеринбургеФото: Telegram-канал «Екатское чтиво»

Взрыв произошел в одной из квартир жилого дома в Екатеринбурге, сообщили источники URA.RU.

Пострадал мужчина 1970 года рождения. Он доставлен в ожоговый центр, у него обожжены 25 процентов тела, пишет издание со ссылкой на информационное агентство «Оперативные ночные новости».

Изначально рассматривалась версия о взрыве бытового газа. Приехавшая на место аварийная газовая бригада обследовала жилище, газовое оборудование и плита оказались в исправном состоянии. Запаха газа не было. Основной причиной происшествия теперь считается взрыв самогонного аппарата, уточнили ТАСС в главном управлении МВД.

Россия

По материалам: lenta.ru
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