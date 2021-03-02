YouTube удалил видео RT с речью Трампа

Анастасия Иванова

RT сообщил, что YouTube удалил видео телеканала с речью Дональда Трампа на конференции в Орландо.

В воскресенье, выступая на консервативной конференции CPAC в Орландо, Трамп заявил, что может решить вновь баллотироваться в президенты, отметив, что демократы проиграют президентские выборы 2024 года. Это стало первым публичным выступлением Трампа с момента ухода с поста президента. RT получил предупреждение от YouTube за трансляцию речи Трампа. В пресс-службе компании Google, которой принадлежит YouTube, заявили РИА Новости, что политика видеохостинга запрещает контент, где говорится об ошибках, повлиявших на исход президентских выборов в США, однако для некоторых видео бывают исключения.