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YouTube удалил видео RT с речью Трампа

YouTube удалил видео RT с речью Трампа
RT сообщил, что YouTube удалил видео телеканала с речью Дональда Трампа на конференции в Орландо.

В воскресенье, выступая на консервативной конференции CPAC в Орландо, Трамп заявил, что может решить вновь баллотироваться в президенты, отметив, что демократы проиграют президентские выборы 2024 года. Это стало первым публичным выступлением Трампа с момента ухода с поста президента. RT получил предупреждение от YouTube за трансляцию речи Трампа. В пресс-службе компании Google, которой принадлежит YouTube, заявили РИА Новости, что политика видеохостинга запрещает контент, где говорится об ошибках, повлиявших на исход президентских выборов в США, однако для некоторых видео бывают исключения.

В мире

По материалам: ria.ru
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