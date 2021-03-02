Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Запахло весной: Ида Галич в игривом мини и влюбленная Наталья Бардо на премьере фильма «Пара из будущего»

Запахло весной: Ида Галич в игривом мини и влюбленная Наталья Бардо на премьере фильма «Пара из будущего»

Запахло весной: Ида Галич в игривом мини и влюбленная Наталья Бардо на премьере фильма «Пара из будущего»

В первый день весны, но не на краешке земли, а в самом центре столицы состоялась премьера романтической комедии «Пара из будущего». Главные роли в картине исполнили Сергей Бурунов и Мария Аронова. После долгой зимы звезды радостно скинули надоевшие тулупы и шубы и, облачившись в легкие кокетливые наряды, отправились оценить кино.


Новая картина Алексея Нужного «Пара из будущего» — это комедия с элементами фантастики. Действие фильма происходит в 2040 году. После 20 лет брака, герои Бурунова и Ароновой смертельно устали друг от друга. Но расставаться запрещено — по задумке режиссера в будущем развод станет баснословно дорогим. Жуткая западня! Однако судьба дарит супругам шанс и отправляет их на 20 лет назад, в день, когда они решили пожениться. Теперь пара из будущего должна разлучить самих себя в молодости. Закручен сюжетик, будь здоров!

Режиссер, известный широкому зрителю по таким картинам, как «Я худею» и «Обратная связь», охарактеризовал картину так: «Кино для меня очень ценное, важное, связанное с личной жизнью».

Первыми оценить историю любви пришли звездные гости. Ида Галич в своем весеннем ретро-прикиде покорила всех. Напомним, блогер недавно развелась, похудела и похорошела (именно в таком порядке). Подписчики телеведущей в Instagram, оценивая ее образ, также отметили, что Ида стремительно меняется.

«Вы преображаетесь с каждым днем», «Ида, ты очень секси в этом «луке», «Ну какой шикарный ви-и-и-ид!!! Платье просто бомба!!! Я тоже такое хочу-у-у!!!».

Может, Ида все-таки влюбилась? Ведь весна!

В отличие от Иды, актриса Наталья Бардо (реальная фамилия Кривозуб, — прим. «NewsTes.ru») разводиться не собирается. 32-летняя инстадива замужем за 49-летним режиссером Марюсом Вайсбергом с 2016 года. Собственно, на премьере пара тоже появилась вместе и не скрывала теплых чувств друг к другу. Наблюдая за их счастливыми улыбками и объятиями перед камерами, прямо таки забывается, стирается из памяти недавний громкий скандал, в процессе которого выяснилось, что у Натальи был роман на стороне с бизнесменом Андреем Санакоевым в течение двух лет. Ну да ладно, что сейчас об этом. Главное, чтобы все высыпались. 

Двойная жизнь: доказательства измен Натальи Бардо и Марюса Вайсберга — фото

Несмотря на то, что актриса не была в игриво-весеннем платье, выглядела она классно в черном бомбере и казалась совершенно растворенной в муже. 

Также на мероприятии был замечен «холостяк»-стоматолог Антон Криворотов, веселый Вячеслав Манучаров, недавно окольцованная Дарья Повереннова в строгом брючном костюме, Андрей Гайдулян с женой, Нателла Крапивина в расслабленном «луке» и многие другие. 





Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

#Прилучшийволшебник — признание от Павла, полет в небе и романтика. Как прошел день рождения Мирославы Карпович?
#Прилучшийволшебник — признание от Павла, полет в небе и романтика.
Изнасилованная Диана Шурыгина продает свое голые фото. Сколько стоит слив?
Изнасилованная Диана Шурыгина продает свое голые фото. Сколько стоит
У Юли Гаврилиной жёсткая депрессия: «Она топиться в ванной»
У Юли Гаврилиной жёсткая депрессия: «Она топиться в ванной»
В Хабаровском крае разрабатывают дорожную карту по изучению удэгейского языка
В Хабаровском крае разрабатывают дорожную карту по изучению
Первый Центр опережающей профессиональной подготовки откроется в Удмуртии
Первый Центр опережающей профессиональной подготовки откроется в
Елена Тарасова
Елена Тарасова
Соседи Алены Савкиной вызвали к ней полицию
Соседи Алены Савкиной вызвали к ней полицию
Яббаровых травят за нежелание посещать в больнице Богдана
Яббаровых травят за нежелание посещать в больнице Богдана
Запахло весной: Ида Галич в игривом мини и влюбленная Наталья Бардо на премьере фильма «Пара из будущего»
Запахло весной: Ида Галич в игривом мини и влюбленная Наталья Бардо
Жена Павла Мамаева снова поймала его на измене
Жена Павла Мамаева снова поймала его на измене
Любовница 53-летнего Сергея Волобуева оказалась участницей «Холостяка»
Любовница 53-летнего Сергея Волобуева оказалась участницей «Холостяка»
Путин ждет предложений по расширению восточного участка БАМа
Путин ждет предложений по расширению восточного участка БАМа

Топ на сегодня

Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса
Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят
Amazon заподозрили в расовой и гендерной дискриминации
Amazon заподозрили в расовой и гендерной дискриминации

Еще по теме

Представлен первый трейлер «Форсажа-8&#8243;
Опубликован первый полноценный трейлер «Красавицы и чудовища»
Анна Седокова впервые вышла в свет с новым возлюбленным
«Рулет из будущего» продавали в сетевом магазине Волгограда