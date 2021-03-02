Запахло весной: Ида Галич в игривом мини и влюбленная Наталья Бардо на премьере фильма «Пара из будущего»

Влада Некрасова

В первый день весны, но не на краешке земли, а в самом центре столицы состоялась премьера романтической комедии «Пара из будущего». Главные роли в картине исполнили Сергей Бурунов и Мария Аронова. После долгой зимы звезды радостно скинули надоевшие тулупы и шубы и, облачившись в легкие кокетливые наряды, отправились оценить кино.

Новая картина Алексея Нужного «Пара из будущего» — это комедия с элементами фантастики. Действие фильма происходит в 2040 году. После 20 лет брака, герои Бурунова и Ароновой смертельно устали друг от друга. Но расставаться запрещено — по задумке режиссера в будущем развод станет баснословно дорогим. Жуткая западня! Однако судьба дарит супругам шанс и отправляет их на 20 лет назад, в день, когда они решили пожениться. Теперь пара из будущего должна разлучить самих себя в молодости. Закручен сюжетик, будь здоров!



Режиссер, известный широкому зрителю по таким картинам, как «Я худею» и «Обратная связь», охарактеризовал картину так: «Кино для меня очень ценное, важное, связанное с личной жизнью».

Первыми оценить историю любви пришли звездные гости. Ида Галич в своем весеннем ретро-прикиде покорила всех. Напомним, блогер недавно развелась, похудела и похорошела (именно в таком порядке). Подписчики телеведущей в Instagram, оценивая ее образ, также отметили, что Ида стремительно меняется.

«Вы преображаетесь с каждым днем», «Ида, ты очень секси в этом «луке», «Ну какой шикарный ви-и-и-ид!!! Платье просто бомба!!! Я тоже такое хочу-у-у!!!».



Может, Ида все-таки влюбилась? Ведь весна!

В отличие от Иды, актриса Наталья Бардо (реальная фамилия Кривозуб, — прим. «NewsTes.ru») разводиться не собирается. 32-летняя инстадива замужем за 49-летним режиссером Марюсом Вайсбергом с 2016 года. Собственно, на премьере пара тоже появилась вместе и не скрывала теплых чувств друг к другу. Наблюдая за их счастливыми улыбками и объятиями перед камерами, прямо таки забывается, стирается из памяти недавний громкий скандал, в процессе которого выяснилось, что у Натальи был роман на стороне с бизнесменом Андреем Санакоевым в течение двух лет. Ну да ладно, что сейчас об этом. Главное, чтобы все высыпались.



Двойная жизнь: доказательства измен Натальи Бардо и Марюса Вайсберга — фото



Несмотря на то, что актриса не была в игриво-весеннем платье, выглядела она классно в черном бомбере и казалась совершенно растворенной в муже.

Также на мероприятии был замечен «холостяк»-стоматолог Антон Криворотов, веселый Вячеслав Манучаров, недавно окольцованная Дарья Повереннова в строгом брючном костюме, Андрей Гайдулян с женой, Нателла Крапивина в расслабленном «луке» и многие другие.