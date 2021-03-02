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Зеленский сделал прививку Covishield от ковида


Президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса индийской вакциной Covishield, которую завезли в Украину в конце февраля. Об этом глава государства сообщил в Twitter постом на английском языке.

Зеленский сделал прививку Covishield от ковида

По словам Зеленского, прививку сделал на Донбассе вместе с украинскими военными.

«Сделал прививку от#COVID19. Сделал это на передовой с нашими солдатами как главнокомандующий. Та же Oxford / AstraZeneca (Covishield) из Индии, которая была доставлена первой в Украину и которую получили миллионы людей во всем мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений», — написал президент.

В понедельник, 1 марта, вакцинировался Covishield министр здравоохранения Максим Степанов. Чиновник после прививки пообщался с медиками опорной Александровской больницы в Киеве и рассказал, что чувствует себя хорошо.

Напомним, в Украине запустили онлайн-запись в очередь на вакцинацию от ковида. Записаться можно онлайн или по телефону горячей линии Минздрава.

Украина

По материалам: fakty.ua
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