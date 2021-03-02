Жена Алека Болдуина стала матерью в шестой раз спустя полгода после родов

Вадим Карасев

Фото: @hilariabaldwin

Жена американского актера Алека Болдуина Хилария стала матерью в шестой раз спустя полгода после родов. Об этом она рассказала в Instagram.

Супруга артиста опубликовала в соцсети фотографию, на которой изображены пятеро детей четы, включая новорожденного. Отмечается, что полгода назад у пары родился сын Эдуардо Пау Лукас. Тогда родители не давали комментариев по поводу появления на свет наследника.

Пользователи сети предположили, что ребенка могла родить супругам суррогатная мать. Фанаты звездной пары также не исключили возможность того, что новорожденного могли усыновить.

Голливудский актер Алек Болдуин стал отцом в седьмой раз. У него также есть 24-летняя дочь Айрленд от брака с американской актрисой Ким Бейсингер.