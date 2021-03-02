Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Жена Алека Болдуина стала матерью в шестой раз спустя полгода после родов

Жена Алека Болдуина стала матерью в шестой раз спустя полгода после родов

Жена Алека Болдуина стала матерью в шестой раз спустя полгода после родовФото: @hilariabaldwin

Жена американского актера Алека Болдуина Хилария стала матерью в шестой раз спустя полгода после родов. Об этом она рассказала в Instagram.

Супруга артиста опубликовала в соцсети фотографию, на которой изображены пятеро детей четы, включая новорожденного. Отмечается, что полгода назад у пары родился сын Эдуардо Пау Лукас. Тогда родители не давали комментариев по поводу появления на свет наследника.

Пользователи сети предположили, что ребенка могла родить супругам суррогатная мать. Фанаты звездной пары также не исключили возможность того, что новорожденного могли усыновить.

Голливудский актер Алек Болдуин стал отцом в седьмой раз. У него также есть 24-летняя дочь Айрленд от брака с американской актрисой Ким Бейсингер.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Девятилетнюю девочку избили до смерти во время ритуала изгнания демонов
Девятилетнюю девочку избили до смерти во время ритуала изгнания
Официальный курс евро на среду вырос на 12 копеек
Официальный курс евро на среду вырос на 12 копеек
СМИ: NASA запретило российским космонавтам ремонтировать модуль МКС "Звезда"
СМИ: NASA запретило российским космонавтам ремонтировать модуль МКС
"Денег у неё не было": подруга экс-солистки Little Big раскрыла, что она плохо питалась в свои последние дни
"Денег у неё не было": подруга экс-солистки Little Big раскрыла, что
Производители яиц и мяса птицы договорились о сдерживании цен
Производители яиц и мяса птицы договорились о сдерживании цен
Девушка оставила послание курьеру и опозорилась
Девушка оставила послание курьеру и опозорилась
Ведущая «Давай поженимся!» призвала россиянок рожать
Ведущая «Давай поженимся!» призвала россиянок рожать
"Страшный человек". Почему в Киеве шантажируют Крым водой
"Страшный человек". Почему в Киеве шантажируют Крым водой
В Кремле назвали работу ПАСЕ без России неполноценной
В Кремле назвали работу ПАСЕ без России неполноценной
Поклонники начали переживать за состояние дочери Анастасии Заворотнюк
Поклонники начали переживать за состояние дочери Анастасии Заворотнюк
Тэхён случайно спалил свои размеры в штанах
Тэхён случайно спалил свои размеры в штанах
Жена Алека Болдуина стала матерью в шестой раз спустя полгода после родов
Жена Алека Болдуина стала матерью в шестой раз спустя полгода после

Топ на сегодня

Дегтярев внедряет новый формат заседаний для правительства региона
Дегтярев внедряет новый формат заседаний для правительства региона
Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса
Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят

Еще по теме

60-летний Алек Болдуин стал отцом в пятый раз
Алек и Хилария Болдуин объявили имя новорожденного сына и опубликовали его первую фотографию
58-летний Алек Болдуин стал отцом в четвертый раз (фото)
Алек Болдуин станет отцом в пятый раз