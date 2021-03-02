Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Жена Павла Мамаева снова поймала его на измене

Жена Павла Мамаева снова поймала его на измене

Не успела модель простить измены непутевому мужу, как тот вновь пустился в загул. На этот раз футболист решил поступить хитро и начал крутить романы за границей. Сейчас команда, в которой играет Павел, на сборах в Испании, однако и там бдительная супруга поймала его на лжи.


Сегодня Алана Мамаева опубликовала в сторис фото персонального документа некоей брюнетки по имени Ирен и даже обнародовала ее телефонный номер. Жена футболиста призвала подписчиков помочь ей с установлением личности незнакомки. Оказалось, что Алане рассказали о похождениях мужа в Испании, где сейчас проходят сборы его футбольной команды, и даже прислали фото соперницы-иностранки, с которой Павел закрутил интрижку.

33-летняя Мамаева также поделилась перепиской Ирен с человеком, который сообщил ей об очередном предательстве супруга. «Мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает. У меня все. Спасибо за сборы ФК «Ростов», — иронично подписала пост Алана.

Напомним, что скандал, связанный с похождениями ветреного спортсмена, прогремел еще в 2018 году. Мамаева неожиданно вышла в прямой эфир Instagram и рыдая рассказала об изменах Павла. Модель была раздавлена, ведь пока она боролась за его свободу в период судебных разбирательств, связанными с избиениями чиновника, футболист вел активную переписку с тайной пассией. 

«Но самое интересное... Сейчас эта девка переживает, что была не единственная. Она строчит ему письма в тюрьму, говорит, что он ее обманул, что у него любовницы были. Типа жена его не смущала. Она уверена, что у них отношения», — негодовала тогда звездная брюнетка.

Впрочем, модель решила все-таки попробовать сохранить брак, ведь они с Павлом растят двоих детей: общую дочь Алису, а также сына Аланы от первого брака с Александром Липовым. «Сейчас я реально заново влюбилась в своего мужа, — хвасталась она весной прошлого года. — У нас все классно. Отличный секс и взаимопонимание. Если все на карантине переругались, то у нас, напротив, все идеально!».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

#Прилучшийволшебник — признание от Павла, полет в небе и романтика. Как прошел день рождения Мирославы Карпович?
#Прилучшийволшебник — признание от Павла, полет в небе и романтика.
Изнасилованная Диана Шурыгина продает свое голые фото. Сколько стоит слив?
Изнасилованная Диана Шурыгина продает свое голые фото. Сколько стоит
У Юли Гаврилиной жёсткая депрессия: «Она топиться в ванной»
У Юли Гаврилиной жёсткая депрессия: «Она топиться в ванной»
В Хабаровском крае разрабатывают дорожную карту по изучению удэгейского языка
В Хабаровском крае разрабатывают дорожную карту по изучению
Первый Центр опережающей профессиональной подготовки откроется в Удмуртии
Первый Центр опережающей профессиональной подготовки откроется в
Елена Тарасова
Елена Тарасова
Соседи Алены Савкиной вызвали к ней полицию
Соседи Алены Савкиной вызвали к ней полицию
Яббаровых травят за нежелание посещать в больнице Богдана
Яббаровых травят за нежелание посещать в больнице Богдана
Запахло весной: Ида Галич в игривом мини и влюбленная Наталья Бардо на премьере фильма «Пара из будущего»
Запахло весной: Ида Галич в игривом мини и влюбленная Наталья Бардо
Жена Павла Мамаева снова поймала его на измене
Жена Павла Мамаева снова поймала его на измене
Любовница 53-летнего Сергея Волобуева оказалась участницей «Холостяка»
Любовница 53-летнего Сергея Волобуева оказалась участницей «Холостяка»
Путин ждет предложений по расширению восточного участка БАМа
Путин ждет предложений по расширению восточного участка БАМа

Топ на сегодня

Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса
Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят
Amazon заподозрили в расовой и гендерной дискриминации
Amazon заподозрили в расовой и гендерной дискриминации

Еще по теме

Жена Мамаева прошла проверку на детекторе лжи из-за наркотиков
Павел Мамаев прислал жене букет алых роз из "Бутырки"
Супруга Мамаева выпустила толстовки в поддержку мужа, находящегося в СИЗО
"Отец Паши забрал все деньги": жена Мамаева вынуждена продать его "гелендваген"