Жена Павла Мамаева снова поймала его на измене

Лидия Мартынова

Не успела модель простить измены непутевому мужу, как тот вновь пустился в загул. На этот раз футболист решил поступить хитро и начал крутить романы за границей. Сейчас команда, в которой играет Павел, на сборах в Испании, однако и там бдительная супруга поймала его на лжи.

Сегодня Алана Мамаева опубликовала в сторис фото персонального документа некоей брюнетки по имени Ирен и даже обнародовала ее телефонный номер. Жена футболиста призвала подписчиков помочь ей с установлением личности незнакомки. Оказалось, что Алане рассказали о похождениях мужа в Испании, где сейчас проходят сборы его футбольной команды, и даже прислали фото соперницы-иностранки, с которой Павел закрутил интрижку.

33-летняя Мамаева также поделилась перепиской Ирен с человеком, который сообщил ей об очередном предательстве супруга. «Мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает. У меня все. Спасибо за сборы ФК «Ростов», — иронично подписала пост Алана.

Напомним, что скандал, связанный с похождениями ветреного спортсмена, прогремел еще в 2018 году. Мамаева неожиданно вышла в прямой эфир Instagram и рыдая рассказала об изменах Павла. Модель была раздавлена, ведь пока она боролась за его свободу в период судебных разбирательств, связанными с избиениями чиновника, футболист вел активную переписку с тайной пассией.

«Но самое интересное... Сейчас эта девка переживает, что была не единственная. Она строчит ему письма в тюрьму, говорит, что он ее обманул, что у него любовницы были. Типа жена его не смущала. Она уверена, что у них отношения», — негодовала тогда звездная брюнетка.

Впрочем, модель решила все-таки попробовать сохранить брак, ведь они с Павлом растят двоих детей: общую дочь Алису, а также сына Аланы от первого брака с Александром Липовым. «Сейчас я реально заново влюбилась в своего мужа, — хвасталась она весной прошлого года. — У нас все классно. Отличный секс и взаимопонимание. Если все на карантине переругались, то у нас, напротив, все идеально!».