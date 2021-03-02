Жертва изнасилования Диана Шурыгина стала продавать свои интимные фото на Onlyfans

Вадим Карасев

Скандально известная Диана Шурыгина недавно заявила, что увеличила грудь – теперь у нее второй с половиной размер. После этого 21-летняя блогерша решила завести аккаунт в Onlyfans.

Жертва изнасилования Диана Шурыгина, на инстаграм которой подписаны почти 2 миллиона пользователей, разместила в шапке своего профиля ссылку, ведущую на ее аккаунт в Onlyfans.

Блогерша предлагает всем желающим подписаться на нее в Onlyfans всего за 15 долларов в месяц, чтобы получать ее свежие интимные фото.

"Хочешь потереть мне спинку? или не только спинку ? Подружка говорит, что парни не любят принимать ванную, правда ? скажи свое мнение мне в личку", - говорится в последнем посте Шурыгиной в Onlyfans.

Пользователи сети уже слили в сеть часть откровенных фотографий, на некоторых из которых Диана Шурыгина демонстрирует обнаженные ягодицы и грудь.

Напомним, Диана Шурыгина прославилась после скандальной истории с изнасилованием, побывав на серии шоу с Андреем Малаховым.

Как писал NEWSTES, ранее Диана Шурыгину засняли на Мальдивах без трусов и лифчика.