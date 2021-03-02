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Жертва изнасилования Диана Шурыгина стала продавать свои интимные фото на Onlyfans

Жертва изнасилования Диана Шурыгина стала продавать свои интимные фото на Onlyfans

Скандально известная Диана Шурыгина недавно заявила, что увеличила грудь – теперь у нее второй с половиной размер. После этого 21-летняя блогерша решила завести аккаунт в Onlyfans.

Жертва изнасилования Диана Шурыгина, на инстаграм которой подписаны почти 2 миллиона пользователей, разместила в шапке своего профиля ссылку, ведущую на ее аккаунт в Onlyfans.

Блогерша предлагает всем желающим подписаться на нее в Onlyfans всего за 15 долларов в месяц, чтобы получать ее свежие интимные фото.

"Хочешь потереть мне спинку? или не только спинку ? Подружка говорит, что парни не любят принимать ванную, правда ? скажи свое мнение мне в личку", - говорится в последнем посте Шурыгиной в Onlyfans.

Пользователи сети уже слили в сеть часть откровенных фотографий, на некоторых из которых Диана Шурыгина демонстрирует обнаженные ягодицы и грудь.

Напомним, Диана Шурыгина прославилась после скандальной истории с изнасилованием, побывав на серии шоу с Андреем Малаховым.

Как писал NEWSTES, ранее Диана Шурыгину засняли на Мальдивах без трусов и лифчика.

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По материалам: uposters.ru
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