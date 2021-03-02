Жириновский нашел способ борьбы с антироссийскими санкциями

Анастасия Иванова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отвечать на санкции против России торговыми контрсанкциями.

"Когда чужие иностранные государства пытаются нас наказать, мы должны такие ответные меры принимать, чтобы им было неповадно нас наказывать… Те же торговые меры", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва" во вторник.

"Возьмите США, у них самолеты летают на нашем... титан и другие металлы. Мы не будем давать, и у них все эти самолёты остановятся. Наши ракеты уносят их различные космические приборы в космическое пространство", - пояснил Жириновский.

Он добавил, что "у нас много возможностей тоже влиять на них".