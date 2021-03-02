Жириновский назвал виновных в распаде СССР
По его словам, через 30 лет после развала страны всю ответственность переложили на экс-президента СССР Михаила Горбачева, забыв о его окружении и других политиках.
"А кто поднимал его наверх? Андропов, Громыко и остальных, кто за него голосовал. Почему их не вспоминаете? А остальные 18 миллионов коммунистов по всей стране?" — написал парламентарий в своем телеграм-канале.
Фактически Советский Союз распался 25 декабря 1991 года, когда Горбачев в обращении к советскому народу заявил об уходе с поста главы государства. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.