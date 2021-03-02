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Жириновский назвал виновных в распаде СССР

Жириновский назвал виновных в распаде СССР
РИА Новости. Главной причиной распада Советского Союза стал однопартийный режим, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, через 30 лет после развала страны всю ответственность переложили на экс-президента СССР Михаила Горбачева, забыв о его окружении и других политиках.

"А кто поднимал его наверх? Андропов, Громыко и остальных, кто за него голосовал. Почему их не вспоминаете? А остальные 18 миллионов коммунистов по всей стране?" — написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Фактически Советский Союз распался 25 декабря 1991 года, когда Горбачев в обращении к советскому народу заявил об уходе с поста главы государства. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.

Политика

По материалам: ria.ru
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