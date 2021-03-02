Звезда фильма «Борат» заявил о готовности поехать в Казахстан

Вадим Карасев

Саша Барон КоэнФото: Mario Anzuoni / Reuters

Создатель и звезда фильма «Борат», британский актер Саша Барон Коэн заявил о готовности поехать в Казахстан — родину его персонажа. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

«Если пригласят, я с удовольствием», — сообщил артист. Коэн отметил, что, несмотря на обращение казахской диаспоры в США к руководителям премии «Золотой глобус» с призывом исключить ленту «Борат 2» из списка номинантов, в бывшей советской республике картину приняли хорошо. «Мне сказали, что казахи, живущие в самом Казахстане, оказались с хорошим чувством юмора и приняли Бората с радостью», — подчеркнул исполнитель главной роли и создатель фильма.

В понедельник, 1 марта стало известно, что картина «Борат 2» о путешествии казахстанского журналиста Бората Сагдиева по США победила в номинации «Лучшая комедия или мюзикл» на ежегодной кинопремии «Золотой глобус». Коэн также получил награду за лучшую комедийную роль.