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Звезда «Ворониных» раскрыл причину закрытия сериала

Звезда «Ворониных» раскрыл причину закрытия сериалаГеоргий ДроновФото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Звезда сериала «Воронины», российский актер Георгий Дронов раскрыл причину закрытия проекта. Он назвал ее в интервью для RT.

По словам артиста, основной причиной завершения шоу стала смерть Бориса Клюева, который исполнял роль Николая Петровича. Дронов назвал «Ворониных» наиболее масштабным и продолжительным проектом в своей карьере. По его мнению, работа в сериале была важным для него этапом в жизни.

«Когда проект закончился, я понял, что привык к нему, как к неотъемлемой части своей жизни. И теперь я называю последующее время жизнью после "Ворониных"», — отметил актер. Несмотря на то что его персонаж из шоу Костя Воронин стал самым узнаваемым образом в фильмографии Дронова, данную роль он не считает своей любимой.

В 2019 году было объявлено о закрытии шоу. Проект продлился около 10 лет и насчитывает 552 эпизода, 24-й сезон стал последним. В 2017 году российский сериал «Воронины» (ремейк американского ситкома «Все любят Рэймонда» — прим. «Ленты.ру») вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный адаптированный телевизионный проект в мире.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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