6 признаков, что вашей добротой злоупотребляют окружающие

Вадим Карасев

Есть много признаков того, что вашей добротой пользуются знакомые, коллеги и другие люди. Настало время начать замечать эмоциональное насилие и бороться с ним, дабы сохранить свою энергетику.

Старайтесь никогда не забывать о признаках токсичных людей, чтобы при появлении их в вашем окружении вы всегда смогли заранее понять, что от них стоит держаться подальше. Если вы наблюдаете один из шести описанных ниже признаков, то вы уже попали в сети таких людей.

Вы эмоционально и энергетически истощены

Вы истощены не работой, не личными делами, а делами, которые на вас навешивают окружающие. Токсичные личности могут просить о каких-то несложных одолжениях, но все равно после них такое ощущение, будто в горле ком застрял.

Энергетическое истощение приходит не только из-за того, что мы делаем что-то по чужой инициативе. Иногда такое состояние приходит и тогда, когда нас просто упрашивают, давя на жалость, на совесть. Истощение происходит по одной простой причине — мы не можем сказать «нет». Мы словно боремся сами с собой, а это требует больших затрат сил.

Вы ищете одобрения

Очень часто люди помогают окружающим во вред себе, потому что им очень хочется услышать похвалу в свой адрес. Если вы готовы пойти на все ради комплиментов, то это значит, что вашей добротой могут воспользоваться.

Часто так бывает, когда человек по какой-то причине не отвечает взаимностью на ваше добро. Это заставляет делать для него все больше и больше, а он так и не делает ничего взамен.

У вас ни на что не остается времени

Обычно токсичные люди и энергетические вампиры не останавливаются на достигнутом — они будут тянуть из вас силы до тех пор, пока вы сможете им их давать. Из-за этого у людей-жертв часто вообще не хватает времени на себя. Они не могут отдыхать, ничего не успевают делать.

Само собой, это не происходит стихийно. Это происходит постепенно, поэтому вы сможете вспомнить те времена, когда у вас было навалом свободного времени. Потом что-то начало происходить с вами — вы стали тратить силы и время не на то, что любите. Вы не можете понять, как так получилось, что ваше время уходит на дела, которые важны вашим близким и друзьям, а не вам.

Хороший пример — когда босс просит задержаться на работе, а вы не можете отказать. Потом это становится привычным делом. Если вы отказываетесь помогать, человек может обидеться. То же самое с помощью братьям, сестрам, родителям. Они сначала просят, а потом требуют этого от вас.

Вы чувствуете, что не можете отказаться из-за страха или вины

Вас просят так, словно у вас нет возможности отказаться. Во многом это происходит тогда, когда человек провоцирует в вас появление чувства вины. Очень сложно, если манипулятор прибедняется либо запугивает вас, говоря, что последствия отказа будут невыносимо кошмарными для тех, кому вы не поможете.

У каждого человека должен быть выбор. Тот, кто лишает другого выбора, не заслуживает называться другом, товарищем. Когда у нас нет выбора, мы теряем свободу, а вместе с ней любовь к жизни, самоуважение, энергетику.

Вы хотите спрятаться ото всех

Люди вам настолько сильно надоели своими просьбами, приказами и советами, что вам хочется уйти от всего и ото всех, побыть в одиночестве. Это очень важный признак, потому что когда человек получает уважение, доброту и любовь вместо манипуляций, ему хочется быть ближе к людям.

Если окружающие не дают, а только забирают энергию, появляется острое желание оказаться в месте, где нет никого. Это нормально, ведь человек всегда ищет место, в котором ему будет комфортно и тепло. Тот, чьей добротой злоупотребляет, часто все равно продолжает делать для других больше, чем для себя. Рано или поздно это приводит к большим проблемам.

Вы не принимаете решений

Если за вас все решают другие, значит, вы точно находитесь в порочном круге бесконечных одолжений и просьб. Вами пользуются, потому что вы не можете или не хотите взять свою жизнь под свой контроль.

До тех пор, пока вы сами не станете принимать решения, окружающие будут намеренно или не нарочно нарушать ваши личные границы.