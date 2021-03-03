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А как же память?! Вещи Жанны Фриске распродадут на аукционе

А как же память?! Вещи Жанны Фриске распродадут на аукционе

С момента смерти Жанны Фриске прошло уже практически 6 лет, но слава о популярной певице, кажется, растет с каждым днем. Скандалы ее родителей с бывшим мужем Дмитрием Шепелевым не прекращаются по сей день, а телевизионные проекты создают все новые и новые сюжеты об артистке.

Сегодня стало известно, что 5 марта в Красногорске пройдет благотворительный форум «Сделано с любовью. Заряжено добром», на котором соберется большое количество предпринимателей. Во время мероприятия дадут слово и представителям благотворительного фонда «Жанна Фриске — Я рядом!». Они обещают представить небольшую концертную программу и провести аукцион. Одним из самых долгожданных лотов станет легендарное платье Жанны Фриске, в котором она появилась на церемонии MTV RUSSIA MUSIC AWARDS в 2008 году.


«Это платье эксклюзив. Многие стилисты до сих пор вспоминают этот образ, ведь он словно находится вне времени», — описывают наряд артистки на сайте предстоящего форума.

К слову, именно Влад Лисовец сыграл большую роль в создании стиля Жанны. Они хорошо дружили более 20 лет и всегда находили общие темы, обсуждая последние тренды сезонов. «Она просто с моей планеты. Она чувствовала мир не только через цветы или блестки, хотя, как девочка, все это любила, но и через энергетику. Она видела во мне старшего брата», — когда-то рассказывал о Фриске Лисовец.

Скриншот с сайта «заряженодобром.рф»


Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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