«А Кобзон знал?»: Анастасия Макеева рассказала о конфузе на конкурсе красоты, где в жюри был певец

Алексей Вольцев

Еще в юном возрасте Настя Макеева приковывала взгляды мужчин, с успехом участвуя в конкурсах красоты. Раритетным кадром того времени звезда поделилась с поклонниками, которые по достоинству оценили ее красоту.

Впервые в конкурсе красоты Макеева приняла участие в начале нулевых. Девушка заняла призовое место, но разочаровалась в подарке, предназначенном для победительницы.

«Подруга детства прислала мне фото 2000-го, когда я выиграла конкурс красоты «Мисс Академия Россия», в котором председателем жюри был Иосиф Кобзон. Прошло более 20 лет, а кажется, что было это вчера. Тогда я выиграла машину. Но мне на сцене, как это бывает, вручили ключи от гримерки, и машины я, конечно, не увидела. А какие у вас есть воспоминания 20-летней давности?» — поинтересовалась Анастасия у подписчиков.

Пользователи Сети оценили откровение Макеевой и отметили, что она почти не изменилась за эти годы. «Настя, вы прекрасны — как тогда, так и сейчас!»; «Интересно, а Кобзон знал про такой конфуз? А вы практически не изменились, все такая же лучезарная улыбка», — подчеркнули некоторые.

«Я думаю, не знал», — ответила 39-летняя артистка, которая, к слову, часто комментирует сообщения поклонников.