Актер сериала «Сваты» Иван Марченко скончался от онкологического заболевания

Алексей Вольцев

Актер умер от рака кости, от которого лечился довольно продолжительное время. Иван Марченко ушел из жизни в Киеве, буквально два дня назад ему исполнилось 43 года.

В пресс-службе студии дубляжа LeDoyen Studio сообщили, что Иван долго пытался победить тяжелое заболевание. «После длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать», — говорится в сообщении.

Журналисты выяснили, что Марченко перенес несколько операций и курсов химиотерапии. Однако болезнь продолжала прогрессировать. Последний раз Иван выходил на связь с подписчиками в социальной сети 28 февраля. 1 марта о смерти артиста сообщила его супруга. «Вани больше нет», — написала Светлана.

Несколько дней назад Марченко отметил свой день рождения вместе с супругой. Иван благодарил поклонников за пожелания и поддержку. Он отмечал, что нашел некий ресурс для жизни, и был полон оптимизма. Люди помогали средствами на лечение Марченко, так как оно было крайне дорогостоящим.

Светлана сообщила, что прощание с Иваном состоится 4 марта с 10 часов утра в Киеве. Актер будет кремирован и похоронен на Байковом кладбище, где покоятся многие знаменитости Украины.

Марченко окончил Харьковский университет искусств им. Котляревского, а потом служил в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки в Киеве. Актер сыграл в кинолентах «Ментовские войны. Одесса», «Сваты», «Возвращение Мухтара», «За все тебя благодарю», «Время грехов», «Родные люди», «Последний кордон», «Совсем другая жизнь» и в многих других.

По материалам «КП-Украина»