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Актер сериала «Сваты» Иван Марченко скончался от онкологического заболевания

Актер сериала «Сваты» Иван Марченко скончался от онкологического заболевания

Актер умер от рака кости, от которого лечился довольно продолжительное время. Иван Марченко ушел из жизни в Киеве, буквально два дня назад ему исполнилось 43 года.


В пресс-службе студии дубляжа LeDoyen Studio сообщили, что Иван долго пытался победить тяжелое заболевание. «После длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать», — говорится в сообщении.

Журналисты выяснили, что Марченко перенес несколько операций и курсов химиотерапии. Однако болезнь продолжала прогрессировать. Последний раз Иван выходил на связь с подписчиками в социальной сети 28 февраля. 1 марта о смерти артиста сообщила его супруга. «Вани больше нет», — написала Светлана. 

Несколько дней назад Марченко отметил свой день рождения вместе с супругой. Иван благодарил поклонников за пожелания и поддержку. Он отмечал, что нашел некий ресурс для жизни, и был полон оптимизма. Люди помогали средствами на лечение Марченко, так как оно было крайне дорогостоящим. 

Светлана сообщила, что прощание с Иваном состоится 4 марта с 10 часов утра в Киеве. Актер будет кремирован и похоронен на Байковом кладбище, где покоятся многие знаменитости Украины.  

Марченко окончил Харьковский университет искусств им. Котляревского, а потом служил в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки в Киеве. Актер сыграл в кинолентах «Ментовские войны. Одесса», «Сваты», «Возвращение Мухтара», «За все тебя благодарю», «Время грехов», «Родные люди», «Последний кордон», «Совсем другая жизнь» и в многих других.

По материалам «КП-Украина»

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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