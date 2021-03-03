Алана Мамаева отрицает, что пыталась покончить с собой, узнав об измене мужа

Алексей Вольцев

Вчера Алана Мамаева призналась, что Павел вновь закрутил роман на стороне. На этот раз любовницей футболиста оказалась испанка по имени Ирен. Модели удалось вычислить номер телефона соперницы и подробности предательства. Однако не смогла справиться с нахлынувшими эмоциями, решившись на отчаянный шаг.

Сегодня в Сети появилась информация, что 33-летняя Алана Мамаева совершила попытку суицида. Мол, модель якобы написала кому-то о роковом шаге, а именно выпила целую горсть таблеток и перестала отвечать на сообщения. Несколько минут назад журналисты сообщили, что встревоженные друзья явились к брюнетке домой и не смогли до нее достучаться. В итоге дверь взламывали спасатели, которые обнаружили модель в бессознательном состоянии. Говорят, что жене Павла Мамаева потребовалась экстренная медицинская помощь.

Впрочем, вскоре Алана вышла на связь с представителями СМИ и заявила, что новости о ее желании свести счеты с жизнью ложные. «У меня все хорошо, я дома. Я так просто... забирала немножко мужа. Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы что ль?» — заявила брюнетка.

Однако, как утверждают журналисты, модель сейчас находится под присмотром врачей в НИИ им. Склифосовского. Специалистам удалось привести звездную пациентку в чувства еще час назад.

Напомним, что вчера Мамаева вновь уличила мужа в интрижках на стороне. Модель опубликовала в личном блоге снимки документов предполагаемой любовницы, которой оказалась девушка по имени Ирен. Звезде рассказали, что футболист познакомился с новой пассией в Испании, где сейчас проходят сборы его команды «Ростов». Алана с иронией поблагодарила коллектив мужа за дальнюю поездку.

А ведь о ветреном характере Павла модель узнала еще два года назад. Оказалось, что когда спортсмен находился в СИЗО из-за скандала с избиением чиновника, он активно переписывался с любовницей. Причем, по словам звезды, женщина являлась дамой легкого поведения. «Он снял девушку в борделе полгода назад, это ходячая грязь, которая с 16 лет продает свое тело. Зная, что она проститутка, зная, что ей нужны только бабки от него, он говорит, что он ее любит», — негодовала жена футболиста.

Несмотря на предательство, Алана все же нашла в себе силы простить супруга и принять обратно в семью. Вместе они растят двоих детей: общую дочь, а также сына Мамаевой от прошлых отношений. После скандала модель отмечала, что между ними вновь вспыхнула страсть и брак, казалось, только укрепился. Однако исправиться Павлу, очевидно, так и не удалось.