Александра Черно рекламирует фитнес-центр

Вадим Карасев

Саша Черно постоянно напоминает подписчикам, какая она лентяйка, как не любит работать, как испытывает чувство страха, когда думает о необходимости что-то делать, какой она фрик, и даже признается, что заигралась во фриковство. Все это дает отличные результаты - пользователи продолжают подписываться, количество комментариев растет, появляется новая реклама.

«Это антиреклама какая-то», «Менеджеров разгонять надо. Как фитне-сцентр может рекламировать с каждым днем толстеющая все больше Черно?», «Жуть какая-то. То парфюм, то фитнес-центр. Неужели нравится ассоциироваться с фриками?», - считают пользователи.

Не успела Саша Черно пожаловаться на несправедливость, которая мешает ей зарабатывать, как тут же получила новый заказ на рекламу. Теперь она рекламирует фитнес-центр. И хотя пользователи смогли в очередной раз убедиться, что все рассказы о похудении чушь, а демонстрация этих результатов просто фотошоп, это не мешает Черно привлекать интерес подписчиков, пишет newstes.ru.Рекламу фитнес-центра доверили также и Марине Африкантовой. Хотя блондинка в роли модели смотрится гармоничнее, обсуждают все-таки Черно намного активнее. Тем более что она может себе позволить ужасный макияж, безвкусный наряд, при этом считать, что отлично выглядит и спорить с пользователями, делающими замечания.Прошлый провал с рекламой Летуаль не расстроил Сашу. На краткий миг она усомнилась в собственных силах, заговорила о том, чтобы прекратить так активно краситься, найти стилиста в помощь, но это быстро прошло. И правильно, зачем стараться, если есть те, кого все устраивает, и неважно, что заниматься в фитнес-центре Саша не планирует.Хотя Саша и грозится фолловерам удалить страницу в Инстаграм, на самом деле она старается сделать все, чтобы каждый день провоцировать их на активность, комментарии, обсуждения. Поэтому намеренно выбирает те темы, которые заставят их спорить друг с другом, осуждать ее и на следующий день снова открыть страницу в поисках новостей.