Александра Черно рекламирует фитнес-центр
Сегодня, 15:35 Вадим Карасев
Саша Черно постоянно напоминает подписчикам, какая она лентяйка, как не любит работать, как испытывает чувство страха, когда думает о необходимости что-то делать, какой она фрик, и даже признается, что заигралась во фриковство. Все это дает отличные результаты - пользователи продолжают подписываться, количество комментариев растет, появляется новая реклама.Не успела Саша Черно пожаловаться на несправедливость, которая мешает ей зарабатывать, как тут же получила новый заказ на рекламу. Теперь она рекламирует фитнес-центр. И хотя пользователи смогли в очередной раз убедиться, что все рассказы о похудении чушь, а демонстрация этих результатов просто фотошоп, это не мешает Черно привлекать интерес подписчиков, пишет newstes.ru.
Рекламу фитнес-центра доверили также и Марине Африкантовой. Хотя блондинка в роли модели смотрится гармоничнее, обсуждают все-таки Черно намного активнее. Тем более что она может себе позволить ужасный макияж, безвкусный наряд, при этом считать, что отлично выглядит и спорить с пользователями, делающими замечания.
Прошлый провал с рекламой Летуаль не расстроил Сашу. На краткий миг она усомнилась в собственных силах, заговорила о том, чтобы прекратить так активно краситься, найти стилиста в помощь, но это быстро прошло. И правильно, зачем стараться, если есть те, кого все устраивает, и неважно, что заниматься в фитнес-центре Саша не планирует.
«Это антиреклама какая-то», «Менеджеров разгонять надо. Как фитне-сцентр может рекламировать с каждым днем толстеющая все больше Черно?», «Жуть какая-то. То парфюм, то фитнес-центр. Неужели нравится ассоциироваться с фриками?», - считают пользователи.
Хотя Саша и грозится фолловерам удалить страницу в Инстаграм, на самом деле она старается сделать все, чтобы каждый день провоцировать их на активность, комментарии, обсуждения. Поэтому намеренно выбирает те темы, которые заставят их спорить друг с другом, осуждать ее и на следующий день снова открыть страницу в поисках новостей.
По материалам: life-dom2.su