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Алену Савкину «развели» на 200 тысяч рублей

Алену Савкину «развели» на 200 тысяч рублей

Алена Савкина мечтала об открытии детского магазина еще со времен своего участия в телестройке. Поклонники ждали-ждали и принялись задавать вопросы, когда же обещанный магазин заработает. Экс-участница не сразу, но призналась, что ее просто обманули - знакомый взял 200 тысяч рублей на оформление всех необходимых документов, и ничего так и не сделал.

Экс-участница рассказала о том, как ей довелось столкнуться с мошенниками. У Алены Савкиной взяли 200 тысяч рублей, пообещав решить все вопросы с открытием магазина и оформлением необходимых документов, но так ничего и не сделали. С тех пор прошло 5 месяцев, она уже нашла товар, подготовила дизайнерские модели одежды, а обманщики так ничего и не сделали, пишет newstes.ru.
«Делайте всё самостоятельно, никому не доверяйте, у меня есть контракт, я получила за деньги расписку и буду подавать в суд, а магазин открою собственными силами», - заявила Алена.

Такое впечатление, что ее жизнь на телестройке ничему не научила. На проекте Алена часто сталкивалась с мужчинами, которые использовали ее ради того, чтобы задержаться на шоу. После ухода все продолжается. Максим Колесников так и не устроился на работу, Илья Семин бросил работу ради отношений с ней, что Алена считает своей маленькой победой, но, по факту, она снова обеспечивает избранника.

Однако при всей наивности Алена таки смогла накопить сумму для открытия магазина, содержит семью, экономит для приобретения собственной жилплощади, находит время, силы и возможности для отдыха в ночных клубах. А теперь еще и на адвоката придется потратиться, чтобы вернуть свои деньги, так бездарно потраченные.

Кстати, Роя Рапунцель тоже недавно жаловалась на мошенников. Похоже, их обманул один и тот же знакомый. Только Ольге удалось отделаться меньшей суммой. Она выплатила всего 25 тысяч рублей и тоже грозилась решать вопрос с адвокатом. Пользователям любопытно, что это за знакомый, которому удалось так удачно заработать на обеих сестрах.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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