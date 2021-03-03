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Андрей Николаев посетил образовательные организации Алтайского края

Андрей Николаев посетил образовательные организации Алтайского края

Заместитель Министра просвещения Андрей Николаев оценил ход реализации нацпроектов «Образование» и «Демография» в Барнауле во время своего рабочего визита в Алтайский край. Он посетил открывшуюся 1 сентября 2020 года школу № 136 и детские сады № 277 и 280, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Во время посещения школы заместитель Министра осмотрел школьную столовую, актовый и спортивный залы, кабинеты химии, технологии, информатики. Все кабинеты оснащены современным оборудованием и имеют высокоскоростной доступ в интернет.

Андрей Николаев положительно оценил новую школу и пожелал коллективу дальнейшего профессионального развития.

Введение в эксплуатацию новой школы – часть системной работы по переводу всех общеобразовательных учреждений региона на односменный режим обучения.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Демография» в 2021 году в Барнауле планируется открытие пяти детских садов, что позволит создать 1260 дополнительных мест.

Минпросвещения России уделяет особое внимание строительству и современному оснащению школ в рамках нацпроекта «Образование». В 2021 году стартовал масштабный четырёхлетний проект по возведению 1910 школ на 1 млн 200 тысяч новых мест.

Общество

По материалам: edu.ru
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