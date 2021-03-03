Анита Кобелева и Федя Стрелков планируют ребенка

Вадим Карасев

Хотя Федя Стрелков до сих пор так и не познакомил Аниту Кобелеву со своими родными, не побывал с ней в загсе, но ребята планируют стать родителями. подойти к беременности они решили так же ответственно, как когда-то Майя Донцова и Алексей Купин. В планах у пары сдача всевозможных анализов, общение со специалистами и многое другое.

«Какие дети? Работы нет, образования нет, семьи нет, зато они детей планируют», «Сказали бы честно, что это реклама», «А тем, кто не занимается спортом и не сидит на ПП, сколько готовится? Лет пять?», - язвят пользователи.

Анита Кобелева часто жалуется подписчикам на проблемы со здоровьем и гормональные сбои, что не мешает ей задуматься о детях. Раньше она говорила, что станет рожать только после 25, у нее много времени в запасе. Сейчас говорит, что на подготовку понадобится больше года, поэтому они с Федей нашли клинику, которая им поможет, пишет newstes.ru.Федя и Анита уже побывали у специалистов, выяснили, какие анализы будут сдавать. Они занимаются спортом, правильно питаются, и все равно им нужно готовить организмы больше года к деторождению. Повторяют за Майей Донцовой и Алексеем Купиным? те тоже все готовились и готовились, а когда фолловеры надоели вопросами о результатах подготовки, прекратили обсуждать беременность.Похоже, Аните просто удалось найти клинику для рекламы, чем, собственно, и занимались Майя с Лешей. Закончился рекламный контракт, закончилась и подготовка к беременности. К тому же, Майя и Леша все-таки успели пожениться, в отличие от Феди и Аниты. Стрелков даже не знакомит свою подругу с друзьями и родственниками.Хотя Кристина Лясковец знала и семью Феди, и его друзей. Может, Кобелевой стоит как-то озадачиться этим вопросов, решить вопрос с замужеством, а затем уже готовиться беременеть? Тем более что Федя не славится надежностью. Лясковец он бросил, когда та забеременела, сбежал без объяснений. Не поступит ли также и с новой избранницей?