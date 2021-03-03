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Арай Чобанян произвел фурор новой прической

Арай Чобанян произвел фурор новой прической

Арай Чобанян после ухода с телестройки популярен даже больше, чем во время проживания в периметре. Способствует этому не только его легкий характер и умение шутить даже над собой, но и роман с Ирой Пинчук. Однако даже новость о беременности экс-участницы произвела не такой сильный фурор, как новая прическа Арая, которую он уже продемонстрировал поклонникам.

На протяжении восьми лет Арай Чобанян не менял свою стрижку, но наконец-то наступил момент, когда он принял решение отправиться к барберу. Причиной стало то, что волосы у него сильно поредели за последнее время, и делать стильный чуб становилось все сложнее. Поэтому парень избавился от волос, предпочтя короткую стрижку, пишет newstes.ru.
Ира Пинчук, увидев избранника в новом образе, пришла в восторг и сразу отвесила комплимент, дав понять, что прошлая прическа, которая так нравилась Араю, ее совсем не впечатляла. В отличие от самого Арая, который не слишком хотел избавляться от прически, Ира довольна. И поклонники с ней согласны, они тоже одобряют перемены.

«Намного лучше, чем три волосинки на макушке, которые торчали как хвостик ананаса. Дорого-богато», - высказалась Пинчук.


По словам Арая, все знакомые и друзья буквально засыпали его сообщениями с комплиментами. Молодому человеку не нравится то, что буквально пару лет назад у него была огромная шевелюра. Но после того, как он сделал операцию на носу, волосы начали редеть. Сам Арай предполагает, что на него негативное влияние оказал наркоз.

Недавно Арай устроил потасовку в кинотеатре, но даже после нее он не пользовался такой популярностью, как после похода к барберу. Кто бы мог подумать, что прически блогеров вызывают у их поклонников не меньший интерес, чем смешные ролики или сообщения о переменах в личной жизни. Особенно, если прическа не менялась на протяжении восьми лет.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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