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Арестович обвинил Порошенко в провале операции с захватом «вагнеровцев»

Арестович обвинил Порошенко в провале операции с захватом «вагнеровцев»

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович обвиняет пятого президента Петра Порошенко и бывшего руководителя Главного управления разведки Василия Бурбу в провале операции спецслужб с поимкой «вагнеровцев». При этом Арестович не отказывается и от версии о том, что такой операции вообще не было. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале Politeka.

В августе 2020 года журналист Юрий Бутусов заявил, что месяцем ранее украинские спецслужбы готовили операцию по захвату наемников ЧВК Вагнера, но операция сорвалась из-за вмешательства из Офиса президента Владимира Зеленского. В команде Зеленского настаивали, что вся история с готовящимся арестом «вагнеровцев» — выдумка. Международная группа Bellingcat пообещала опубликовать материалы собственного расследования. А Порошенко заявил, что это он инициировал операцию и потребовал создания следственной комиссии в Раде.

«Если ее (комиссию) создадут, то Порошенко и Бурбу ждет масса неприятных сюрпризов. Дай бог, найдут истинных виноватых. А истинные виноватые как раз те, кто больше всех кричит. На воре шапка горит», — заявил Арестович.

«Петр Алексеевич неосторожно взял на себя ответственность за то, что инициировал операцию в 2018 году. Так может ваши же и слили, Петр Алексеевич. Потому что, если операция началась в 2018 году, могли слить из офиса президента бывшего. Мог он сам слить, кто угодно мог слить. И потом вся эта операция была под контролем российских спецслужб. Если она вообще была, потому что мы не знаем до сих пор, была или нет. Это очень мутная история», — рассуждает Арестович.

Напомним, 1 марта стало известно, что экс-начальник ГУР Василий Бурба больше не под охраной. Бывший руководитель разведки, рассказавший о причинах провала операции по вагнеровцам, остался без защиты. Журналист Юрий Бутусов утверждает, что генералу предлагали сделку, чтобы он публично опроверг свои показания про спецоперацию.

Фото Алексей Арестович/Facebook

Украина

По материалам: fakty.ua
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