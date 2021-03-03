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Австрия начала переговоры с Россией по поводу поставок «Спутника V»

Австрия начала переговоры с Россией по поводу поставок «Спутника V»Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Еще одна страна Европы — Австрия — захотела производить российскую вакцину «Спутник V» и начала переговоры по этому поводу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцлера страны Себастьяна Курца.

«Что касается российской вакцины "Спутник V", то мы находимся в контакте. Я говорил по телефону с [президентом России] Владимиром Путиным. После этого мы поддерживаем постоянный контакт с российским послом [в Вене Дмитрием Любинским], а также производственными компаниями в России», — рассказал политик.

По его словам, обсуждения в основном касаются двух вопросов. С одной стороны, Австрия задумалась о закупках вакцины в том случае, если ее одобрит Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). С другой стороны, стороны обсуждают возможное производство вакцины в европейской стране.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.

В мире

По материалам: lenta.ru
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